Tippelj, melyik focicsapat kereste a legtöbb pénzt tavaly?

a Barcelonát és a

BL-győztes Real Madridot (620-620 millió euró),

a Bayern Münchent (592 millió),

a Paris Saint-Germaint (542 millió) és a

Manchester Cityt is (533 millió).

Az előző pénzügyi évben az európai labdarúgóklubok közül a Manchester United könyvelhette el a legnagyobb bevételt.Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) közleményéből kiderül, az Európa Liga-győztes angol együttes a megelőző évhez képest 32 százalékkal növelte a számlájára érkező pénzösszeget,tett szert az egy évvel korábbi, 521 millióval szemben.A kimutatás alapján az NB I csapatai átlagosangazdagodtak a legutóbbi pénzügyi évben.A manchesteri klub ezzel megelőzte a két spanyol nagycsapatot,A 700-nál is több európai élvonalbeli klub összesen 18,5 milliárd eurós bevételt termelt (szemben az egy évvel korábbi 16,9 milliárd euróval), ám a kimutatás szerint ezen összeg nagy részét (9,1 milliárd eurót) a 30 leggazdagabb együttes hozta össze. Érdekesség, hogy 1996-ban "mindössze" 2,8 milliárd euró volt az európai összbevétel.A tanulmány szerint a Premier League - elsősorban a televíziós bevételekből adódó - fölényét mutatja, hogy az ott középcsapatnak számító Bournemouth annyi pénzt keresett, mint a háromszoros BL-győztes olasz Internazionale. A Premier League klubonkénti átlagos bevétele 244,4 millió euró, míg az olasz bajnokságé 100,2 millió.A Vörös ördögök a legnagyobb bevétel mellett a legnagyobb működési nyereséget is elkönyvelhették (232 millió euró), igaz, a legnagyobb nettó adósságot (561 millió euró) is ők görgetik maguk előtt.A beszámoló kiemeli, a játékosigazolásért kifizetett pénzösszeg is rekordot döntött: az európai klubok összesen 5,6 milliárd eurót költöttek új labdarúgókra 2017 nyarán. (MTI)