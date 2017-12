Történelmi lépésre készül Kína - Az elefánt éve lehet 2018?

A mészárlás egyik fő felelőse pedig Kína, amelynek kereslete évente mintegy 30 ezer elefánt halálát okozhatja becslések szerint.

Az év végével hatályba lép az elefántcsont kereskedelmére vonatkozó tilalom Kínában. Bár félő, hogy a nyersanyag adásvétele a feketepiacon bizonyos keretek között tovább folytatódik, ugyanakkor a lépés hatalmas jelentőséggel bírhat az afrikai elefánt fennmaradása szempontjából. Az afrikai elefántok száma alaposan megcsappant az utóbbi évtizedekben, amit a szigorú helyi és nemzetközi védettség sem volt képes megakadályozni. Egy tavaly napvilágot látott jelentés szerint a világ legnagyobb szárazföldi emlősének már csak alig több mint 350 ezer példánya maradt fenn, jóval kevesebb, mint azt korábban becsülték. A pusztítás még az ezredforduló után is folytatódott, a 2007-2014-es időszakban például 30 százalékkal zsugorodott a populáció. 1979-ben még közel 1,5 millió afrikai elefánt élhetett a Földön.A legnagyobb felvevők az ékszer-, műtárgy-, illetve gyógyszerpiac, mivel Kínában sokan hagyományosan és tévesen gyógyerőt tulajdonítanak az elefántcsontnak. A különböző, elefántcsontból készített faragványok pedig még ma is státuszszimbólumnak számítanak az ázsiai országban, sőt, 2007-ben a nemzeti szellemi kulturális örökségi listára is felvették.Az elefántcsont nemzetközi kereskedelme már 1990 óta tilos, Kína és más országok azonban továbbra is fenntartották a belföldi kereskedelem legalitását. Peking végül részben a nemzetközi nyomás hatására 2016-ban ígéretet tett az elefántcsont belföldi kereskedelmének betiltására, így ez év tavaszán a gyárak és boltok egymás után elkezdtek bezárni. A tiltás kilátásba helyezése azonban már korábban hatni kezdett: az elefántcsont ára 2014 óta 65 százalékkal zuhant természetvédő csoportok szerint, ami remélhetőleg az orvvadászok kedvét is elveszi az elefántvadászattól.

MTI/Balázs Attila

A kínai lépés azonban önmagában valószínűleg nem lesz elegendő ahhoz, hogy elkerülhető legyen az afrikai elefánt kihalása. Laosz jelenleg a világ leggyorsabban bővülő elefántcsontpiaca, de a tiltás egyebek mellett a szintén jókora hongkongi piacra sem vonatkozik - a különleges közigazgatási régióban várhatóan 2018-ban szavaznak a potenciális tiltásról. Annak veszélye is fennáll, hogy a tiltás hatására a vadorzók más területekről igyekeznek majd pótolni kieső bevételeiket, ahogyan az az 1990-es években is történt, amikor is, miután Kína betiltotta a tigriscsont importját, a dél-afrikai orvvadászok elkezdték felpörgetni az oroszláncsont exportot.Szakértők szerint az elefántcsont kereskedelmének leállítása csak a kereslet csökkentésével valósítható meg. Ennek érdekében például a WildAid nevű természetvédő szervezet a korábbi NBA-sztár Jao Minget is megnyerte az ügynek, aki korábban a cápauszonyleves elleni kampányban is részt vett, amely talán részben hozzájárulhatott ahhoz, hogy az étel kiment a divatból Kínából, ami érdemben visszavetette a cápák erőltetett ütemű lehalászását.