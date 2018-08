Tudtad? Többe kerül védeni a Facebook vezérét, mint a világ leggazdagabb emberét

A Facebook 7,33 millió dollárt költ Mark Zuckerberg otthoni tartózkodása és utazásai alkalmával védelemre, ráadásul múlt héten a cég bejelentette, ezt az összeget évente további 10 millió dollárral megfejelik, hogy így biztosítsák a cégvezér biztonságát.Az idei évre vonatkozó költségtervek alapján a Facebook költi messze a legtöbbet vezérének védelmére, igaz, nem is minden cégvezérnek van szüksége külön személyi védelemre. Zuckerberg ilyen szempontból más, hiszen őt a világon mindenki ismeri, nyilvánossági élete meglehetősen aktív.A Bloomberg gyűjtése alapján sok cég amellett, hogy például otthoni biztonsági intézkedésekkel védi vezetőjét, külön magánrepülőgépet is fenntart a cégvezetőnek. Előfordul, hogy a saját autó mellé sofőr is jár, de az ritkább, hogy személyi testőröket fogadjanak a vezető mellé (hacsak nem indokolt). Ez utóbbi ugyanis elég költséges dolog, egy nap több testőrre is szükség lehet, a legjobbakért pedig sokat kell fizetni.Zuckerberg mellett a Facebook Sheryl Sandberg operatív vezető védelmére is sokat költ, ehhez képest a világ leggazdagabb emberének számító Jeff Bezos védelmére fordított összeg csak "aprópénz":