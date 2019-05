Túl sokat vagy túl keveset alszol? Egyik sem túl jó ötlet

Az eredmények szerint azok, akik napi hét óránál kevesebbet aludtak, át nem aludt óránként öt százalékkal több hibát ejtenek a vizuális memóriát vizsgáló teszteken. Akik naponta több mint kilenc órát aludtak, még többet hibáznak (9 százalék többletóránként). A reakcióidejük átlagosan egy százalékkal volt lassabb minden plusz óra alvással.

Ezek alapján egy egészséges felnőttnek 7-9 órát kell aludnia

A hét óránál kevesebb és a kilenc óránál több alvás is negatívan befolyásolja a kognitív teljesítményt, így a vizuális memóriát és a reakcióidőt is - állapította meg a University College London (UCL) új kutatása.A szakértők majdnem 400 ezer résztvevőnek a UK Biobank adatbankban szereplő adatait, valamint az Alzheimer-kórt vizsgáló IGAP (International Genomics of Alzheimer's Disease Project, IGAP) nemzetközi projekt információit elemezték. Összefüggést kerestek az alvás és a kognitív funkciók, valamint a demencia között.- mondta el Victoria Garfield, a UCL munkatársa, a tanulmány vezető szerzője. "Összességében tanulmányunk kiemeli az alvás mennyiségének jelentőségét. Az alvási szokások javítása előnyökkel járhat a kognitív egészségre" - mondta Albert Henry kutató."Korábbi kutatások kapcsolatot állapítottak meg az alvási problémák és az elbutulás kockázatának emelkedése között. A mi tanulmányunk alig talált bizonyítékot arra, hogy az alvás időtartama ezzel összefüggne, a kapcsolatot tovább kellene vizsgálni" - tette hozzá. (MTI)