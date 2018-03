Új őrület hódít: olyan utazásokra fizetnek be emberek, ahol nem lehet telefont használni

Egy újonnan indított utazási cég, az amerikai Off The Grid olyan csoportos utazásokat szervez, amiben benne van minden kényelmi szolgáltatás - útiterv, szállás, reggeli -, kivéve a telefont és internetet, azokat ugyanis tilos használni. A cég alapelve, hogy igazán pihenni és relaxálni csak úgy lehet, ha az ember nem lóg egész nap a telefonján. Nem adják olcsón ezeket az utakat: Lisszabonba egy 10 napos út 1500 dollár, Prágába már 1650 per fő.Az utazás előtt az embereket megkérik, hogy kapcsolják ki telefonjaikat és el is veszik tőlük, azokat csak a 10 napos út végén kapják kézhez. Mindeközben kapnak egy lebutított Motorola telefont, amellyel nem lehet internetezni, és csak olyan telefonszámokról lehet hívásokat fogadni vagy indítani, amelyek előre le vannak mentve a telefonba mint vészhelyzet esetén hívható számok.Persze a "semmi telefon és internet" elgondolás nem új keletű, Mexikóban például egy tengerparti üdülőhelyen sincs wifi és telefonhasználati lehetőség, és hasonló elvet követ több jóga és meditációs központ is.A telefonmentes pihenés ötlete már a hotelekbe is begyűrűzött, egy New York-i luxushotel extra díjat kér a vendégektől a telefonmentes szolgáltatásért, a telefonokat bejelentkezéskor elveszik, majd távozáskor megtisztítva visszaadják a vendégeknek. A Costa Ricán lévő Four Seasonsben a vendégek leadhatják a recepciónál a telefonjukat, és ha kibírják a nélkül egy napig, egy Apple iPhone-t nyernek.