Új repülőgépekre vált a Wizz Air

A Wizz Air flottájának a mérete most először lépte át a 100 gépet, június végén már 102 repülőgépet üzemeltetett a légitársaság, az idei pénzügyi év végére 113, 8 év múlva pedig akár 277 gép is szolgálhat a Wizz Airnél.2019-től kerülnek be a flottába az új, A321neo gépek, amiknek az a nagy előnye, hogy a mostani gépeknél jóval gazdaságosabban üzemeltethetők, több utast szállítanak, és az egy utaskilométerre vetített üzemanyagköltség is alacsonyabb ezeknél a gépeknél. Most még a flotta nagy részét az A320ceo gépek teszik ki, amikkel 180-186 utas szállítható, a flottába most beépülő A321ceo gépeknek azonban már 230 fő a maximális kapacitása, de ezeknél is nagyobb dobás lesz a jövőre érkező A321neo, amivel akár 239 utas is szállítható, ráadásul ezek a gépek már a legkorszerűbb hajtóművekkel vannak felszerelve, amik akár 15 százalékkal alacsonyabb üzemanyagfogyasztást tesznek lehetővé.

Forrás: Wizz Air