Újabb csapás az internetnek: kivégzi a sértő mémeket a Facebook

Egy mesterséges intelligencián alapuló rendszeren dolgozik a Facebook, mellyel a sértő mémeket automatikusan leszedné a platformjáról - számol be a Verge A vicces képek elleni hadjárathoz a Facebook egy Rosetta nevű algoritmust hívna segítségül, amely gépi tanulással fordít le képeken és videókon található feliratokat egy olyan nyelvre, melyet számítógépes rendszerek is értelmezni tudnak.A Rosetta már most is működik, egymilliárd képet és videókockát fordít le minden egyes nap. A sértő mémeket kiszűrő rendszer viszont még nem éles, az összegyűjtött adatokat a közösségi médium egyelőre még csak keresőjének optimalizálására használja. A későbbiekben a moderátorok munkájának megkönnyítése mellett a hírfolyam személyre szabásában is segítene majd az algoritmus.Nemcsak a Facebook rúgott be páros lábbal a mémvilágba mostanság, tegnap az EU is elfogadott egy törvénymódosítást, amely szélsőséges esetben jelentősen korlátozhatja az ilyen tartalmak terjedését: