Újraindult az eltűnt maláj gép keresése

Újraindult a kutatás a csaknem négy évvel ezelőtt vélhetően az Indiai-óceán felett eltűnt maláj utasszállító roncsai után - jelentette be kedden a maláj közlekedési hatóság Kuala Lumpurban.A délkelet-ázsiai ország a Reuters hírügynökség beszámolója szerint abban állapodott meg az Ocean Infinity nevű amerikai céggel, hogy akár 70 millió dollárt is fizet, ha 90 napon belül megtalálják a gép maradványait.Az Ocean Infinity Seabed Constructor nevű hajója január 3-án hajózott ki a dél-afrikai Durban kikötőjéből. A Reuters úgy tudja, hogy a hajó már el is érte az óceánnak azt a pontját, ahol ausztrál szakemberek szerint az utasszállító a vízbe csapódott.A Malaysia Airlines MH370-es járata 2014 márciusában Kuala Lumpurból tartott Pekingbe 239 emberrel a fedélzetén; többségük kínai volt. A gép máig tisztázatlan körülmények között eltűnt. Az ügy a repülés történetének egyik legnagyobb rejtélye.Ausztrália, Kína és Malajzia két éven át kutatott a gép roncsai után, de miután azon a 120 ezer négyzetkiloméres területen, ahol szakértők szerint a gép lezuhant, semmit sem találtak, leállították a keresést.

Forrás: Shutterstock