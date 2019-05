Valaki 3,5 millió dollárt fizet egyetlen különleges ebédért

Idén 3,5 millió dollárt kínált fel az utolsó ajánlattevő.

3,5 millió dollárt, azaz több mint 1 milliárd forintot ajánlottak fel már most egy jótékonysági ebédért, amelyet Warren Buffett milliárdossal költhet el az aukción licitáló személy. A licitálás csak pénteken ér véget, így még akár ennél is nagyobb lehet a végső összeg, eddig négyen vettek részt az aukción.Warren Buffett 2000 óta minden évben jótékonysági aukciót rendez, a mostani 19. liciten már most rekord született, pedig az aukció csak holnap zárul. A korábbi legnagyobb összeg, amelyet Warren Buffettel közös ebédért kifizettek, 3,456 millió dollár volt.A pénzből a Glide Foundation nevű alapítványt segítik. A szervezet a San Franciscó-i hajléktalanok támogatására fordítja majd az összeget. Warren Buffett a mostani licitig már közel 30 millió dollárt gyűjtött jótékony célra. A győztes licitáló 7 főt hozhat magával az ebédre, melyet idén is a New York-i Smith and Wollensky steak házban tartanak.