Valami szörnyű dolog derült ki a mikróról - Nem csak azt "süti meg", ami bele kerül

Csak az európai háztartásokban található mikrohullámú sütők előállítása, energiafelhasználása majd újrahasznosítása jelenleg annyi szén-dioxid-kibocsátással jár egy évben, mint amennyi üvegházgázt közel 7 millió autó bocsát a légkörbe - következtet az University of Manchester tanulmánya . A legkedvezőtlenebb hatás a mikrók áramfogyasztásából adódik a szerzők szerint, akik arra jutottak, hogy 19 mikrohullámú sütő működése miatt körülbelül annyi üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, mint ami egy személyautó kipufogójából. Mindez azt jelenti, hogy a mikrók jelentősen hozzájárulnak az üvegházhatás kialakulásához és a globális felmelegedéshez.A probléma pedig egyre növekszik, ugyanis a piac egyáltalán nem csökken, a vásárlók pedig nem ritkán az átlagos 8 évnél sokkal sűrűbben cserélik új készülékre a régit. Egy új mikró várható élettartama jelenleg tehát 7-8 év körül alakul Európában, miután az elmúlt két évtizedben közel 7 évvel rövidült meg. A fogyasztói kultúra, pontosabban az "eldobhatóság" kultúrájának egyre erősebb negatív hatása összefügg azzal a jelenséggel is, mely szerint a konyhai berendezések is egyre inkább státuszszimbólummá válnak. A mikrók Európában a legnagyobb számban fogyó sütőberendezések, eladásaik évről-évre emelkednek, a 2010-es évtized végére a várakozások szerint éves értékesítésük elérheti a 135 millió darabot Európában.A teljesítményhez és számos funkcióhoz viszonyítva a mikrók jelentik a leginkább energiahatékony főzési eljárást - állítja viszont az uSwitch árösszehasonlító oldal. A tanulmány szerzőinek elmondása szerint céljuk nem az egyes főzési alkalmazások összehasonlítása volt, pusztán a berendezések potenciális környezeti hatásait igyekeztek felmérni, valamint felhívni a figyelmet a tervezésük, használatuk és a hulladékkezelés hatékonyságának fontosságára. Ezért a káros környezeti hatások mérséklése érdekében speciális szabályozást kellene alkotni a mikrókra, vélik a jelentés szerzői, akik egyúttal a tiszta, megújuló energiaforrások terjedését jobban elősegítő kormányzati politikát is szükségesnek tartanak a szigetországban.