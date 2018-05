Van egy ország, ahol gazdasági káosszal fenyeget az allergia

Tavasszal borulnak virágba a japáncseresznyék, csakhogy a japánoknak nem a szép táj jut róluk eszükbe, hanem a szénanátha, ami idén 1,8 milliárd dollárnyi kiesést okozhat a japán gazdaságnak.A Dai-Ichi Life Research Institute adatai szerint mintegy 200 milliárd jenbe kerül a japán gazdaságnak idén az, hogy egyre többeket érint a szénanátha az országban. Az allergiától szenvedők ugyanis több szabadnapot vesznek ki, és még ha be is mennek dolgozni, a folyamatos tüsszögés mellett kevésbé produktívak.Az idei év ráadásul rosszabbnak néz ki, mint az eddigiek, ugyanis a pollenkoncentráció az ország egyes területein duplája az előző évben mértnek. Japán fővárosát, Tokiót különösen sújtja a pollenallergia, a helyi kormányzat idei felmérése szerint a város lakosságának fele szenved az allergiától, miközben 2008-ban ez a probléma még csak a harmadukat érintette.A "probléma" gyökere Japán második világháborút követő újrafásítási törekvéseiben keresendő, miután az akkor elültetett fák többsége cédrus és ciprus volt, amelyek éppen most érték el a legmagasabb pollenkibocsátási értéket. Tokió évente mintegy 7 millió dollárnak megfelelő összeget költ az allergiát okozó fák kivágására és kisebb pollentartalmú fák ültetésére.Persze nem minden gazdasági szereplőnek jön rosszul az allergia, az orvosi maszkokat és gyógyszereket gyártó cégek igencsak jól jöttek ki ebből. Márciusban a szénanátha elleni gyógyszerkészítményekből 20 milliárd jen értékben adtak el, ami 10 éves csúcsnak számít és 50%-kal meghaladja a tavaly márciusban mért számokat.