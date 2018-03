Váratlan bejelentést tett a divatvilág egyik nagyágyúja: nem használnak több állatprémet

Nem akarom, hogy állatokat öljenek meg ruhákért. Ez nekem nem tűnik helyénvalónak.

Az állatprém elutasításával a Versace-ház olyan divatgurukhoz csatlakozik, mint Giorgio Armani, aki 2016-ban belépett a Fur Free Alliance-be, a Szőrmementes Szövetségbe. Nemrég a Gucci is kivonta kínálatából a valódi szőrmét. Nem használja fel az állatok bundáját Calvin Klein, Hugo Boss és Ralph Lauren sem.

- jelentette be Donatella Versace egy interjúban, amelyet a The Economist című brit hetilap 1843 című magazinjának adott.- mondta a divatmárkát megalapító Gianni Versace húga, Donatella Versace.A magazin szerint pálfordulásról van szó, mert a milánói központú divatárucég honlapján még mindig hirdeti a valódi szőrméből készült termékeket., főleg Európában és Kínában. A szervezet nemrég elindította Animal Free Fashion nevű programját, amely erkölcsi elismerésben részesíti az állati termékeket elutasító vállalatokat, s a kezdeményezésnek nagy sikere van. Világszerte 750 kiskereskedelmi cég, köztük a Hugo Boss, a Yoox Net-a-Porter és Stella McCartney csatlakozott egy másik kezdeményezéshez, a Fur Free Retailerhez.A Versacét eddig heves bírálatok érték olyan állatok bundájának a felhasználásáért, mint a vidramenyét (nyérc) vagy a nyestkutya. A Versace egy nagy befolyású divatház, a túlzó csillogás szimbóluma, amelynek döntése a valódi szőrme mellőzéséről jelentős előrelépés - állapította meg az állati prémekkel folytatott kereskedelem teljes beszüntetéséért küzdő nemzetközi szervezet, a Humane Society International.A Nemzetközi Szőrmeszövetség csalódottságának adott hangot. A szőrmegyártók szerint a nagy divatházak többsége továbbra is használni fogja az állati prémet, mert tisztában van azzal, hogy "egy természetes termékről van szó, amelyet felelős módon állítanak elő".