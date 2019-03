Jöhet az új parkolási őrület Budán?

Nagy a botrány a budapesti parkolások, illetve parkolóautomaták körül, mindeközben azonban némi fejlődés is látszódik. A napokban tűnt fel a Széll Kálmán tér közelében egy új automata, ami várhatóan egyben tudja kezelni majd az elektromos autók töltését, a parkolási díjfizetést, illetve akár egyéb lehetőségeket is - a menüpontok alapján - egyelőre viszont csak a parkolójegy nyomtatási funkció működik. Az utca túloldalán egyébként éppen egy elektromos-töltőblokkot építenek, az automatát üzemeltető cég elmondása alapján azonban nincs összefüggés a két szerkezet között. Hozzátették, hogy egy ugyanilyen automatát telepítettek a Csörsz utca környékére is. Bár még csak részlegesen üzemel az automata, mindenesetre kíváncsian várjuk a további szerkezeteket, és hogy hogyan fognak működni.