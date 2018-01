Megnyitotta kapuit "a világ legnagyobb képkerete"

A legmagasabb felhőkarcoló és a legnagyobb bevásárlóközpont helyszíneként Dubai egy újabb megaprojekttel büszkélkedhet. Az ArchDaily cikkében számoltak be róla, hogy ettől az évtől kezdve hivatalosan is várja látogatóit a 150 méter magas, "a világ legnagyobb képkereteként" számontartott épület. A "Dubai Keret" legfelső részén egy 93 méter hosszú üvegpadlós híd teszi lehetővé, hogy az egész környéket láthassák a nézelődők. Az extravagáns építmény a város múltját és jelenét kapcsolja össze, az egyik oldalról a régi, míg a keret másik oldaláról a felhőkarcolóktól zsúfolt modern városrész látható. Az építmény egy interaktív, a város történelméről és jövőjéről szóló kiállításnak is helyet ad.A szokatlan alakú kilátóba a belépőjegy ára körülbelül 3500 forintnak felel meg és óránként maximum 200 látogatót tudnak fogadni.