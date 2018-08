Világmárkák és celebek - Itt a lista a legjobb párosításokról

Under Armour és Dwayne Johnson - 100

Tommy Hilfiger és Winnie Harlow - 97.2

Crate & Barrel és Reese Witherspoon - 96.1

Rag & Bone (fashion label) és Ashley Graham - 96

Crocs és Drew Barrymore - 96

Amazon és Anthony Hopkins - 95.2

Hugo Boss és Chris Hemsworth - 93.1

Reebok és Gal Gadot - 92.8

Rolex és Roger Federer - 92.7

Lord & Taylor és Christie Brinkley - 91.6

DSW és Mirai Nagasu - 91.4

Adidas és Lionel Messi - 90.6

Guess és Jennifer Lopez - 90.4

Under Armour és Stephen Curry - 89.2

Dolce and Gabbana és Emilia Clarke - 88.6

A világmárkáknál az már egy régóta bevett módszer, hogy ismertebb színészekkel, modellekkel, sportolókkal reklámozzák a márkát, ezzel is elősegítve az értékesítést és márkaépítést, többnyire sikerrel.Most azt nézték meg, hogy az egyes celebek és a márkák között milyen az "összhang", mennyire illenek össze a sztárok követői a márka célcsoportjával életkor, nem, jövedelem és lakhely szerint, egyszóval mennyire volt jó választás az adott hírességet márkaarcnak betenni.A Spotted összegyűjtése alapján az Under Armour és Dwayne Johnson párosítása az egyértelmű befutó, de a Tommy Hilfiger - Winnie Harlow párosítás vagy a Crate & Barrel - Reese Witherspoon páros is a jobbak közé tartozik.Íme a 15-ös lista a legjobb párosításokból és a hozzájuk rendelt pontszám (100 a maximum):