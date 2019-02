Világraszóló segélykoncertet szervez a milliárdos Venezueláért

Jövő péntekre gigantikus segélykoncertet szervez Venezueláért Richard Branson amerikai milliárdos - jelentette be maga az érintett. Nevekkel egyelőre nem rukkolt elő, de erős felhozatalt ígért.A ma bejelentett koncertet a venezuelai-kolumbiai határon lévő Cucutában tartják egy hét múlva, a bevétellel Venezuelát akarják támogatni. A múlt héten hiába próbáltak segélyküldeményt eljuttatni az országba, Nicolas Maduro elnök megakadályozta annak célba juttatását, a szállítmány jelenleg is a kolumbiai határon vesztegel egy raktárban.Venezuelában az infláció mostanra meghaladja a 2 millió százalékot, a gyógyszerhiány mellett már az élelmiszerhiány is mindennapos, így egyre többen éheznek.Branson célja, hogy 60 nap alatt 100 millió dollárt gyűjtsön össze Venezuelának, a jövő heti koncert ennek része, az eseményre erős nemzetközi és helyi fellépőket ígért a milliárdos, bár konkrét neveket nem árult el. Az üzletember cégcsoportja, a Virgin azt közölte, hogy hamarosan jönnek a részletekkel is.