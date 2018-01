Visszatér a mozikba az Oscar-jelölt magyar film

Közel egy évvel a bemutató után újra vetítik a mozik a Testről és lélekről c. filmet. A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díjra jelölt magyar alkotás iránt továbbra is nagy az érdeklődés, márlátta.A filmet az Oscar-jelölés múlt heti bejelentése után több moziban is teltházzal vetítették.A legnagyobb magyar hálózat, a Cinema City arról tájékoztatott, hogy péntektől minden mozijukban vetítik a filmet. Országszerte pedig összesen 39 moziban tűzik (ismét) műsorra, Ceglédtől Tapolcáig, Sárospataktól Kisújszállásig.A film egyébként hónapok óta kapható DVD-n, márciustól pedig az HBO online videotárában is elérhető lesz.A Testről és lélekről a 67. Berlinalén mutatkozott be a közönség előtt, ahonnan az Arany Medvével, a fesztivál legfontosabb díjával távozott, és azóta is járja a világ filmfesztiváljait, ahol sorra kapja az elismeréseket. Operatőre, Herbai Máté tavaly ősszel a Camerimage nemzetközi filmoperatőr fesztivál fődíját vehette át, női főszereplője, Borbély Alexandra pedig elnyerte az Európai Filmdíjat. A filmet eddig 92 országba vették meg a filmforgalmazók.