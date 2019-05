Hét magyar városban lesz klímaváltozás elleni tüntetés pénteken

Ezek szerint Budapest mellett Miskolcon, Debrecenben, Pécsen, Győrben, Szekszárdon és Karcagon lesznek a klímaváltozás elleni megmozdulások.

Újabb lendületet kapnak a klímaváltozás elleni harc fokozását célzó tüntetések, az eddigi adatok szerint pénteken 109 ország mintegy 1300 városában lesznek megmozdulások - derült ki a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) elnevezésű nemzetközi mozgalom hétfőn közzétett listájából. A mozgalom honlapja szerint pénteken hét magyarországi városban is demonstrálni lehet annak érdekében, hogy a döntéshozók komolyabban vegyék klímaügyet, illetve hogy az éghajlatváltozás korlátozását célzó érdemi intézkedéseket hozzanak.A pénteken, tanítási időre szervezett megmozdulások vezetője a svéd környezetvédelmi aktivista, Greta Thunberg. Hétfői Twitter-bejegyzésében Thunberg megosztotta a május 24-re tervezett tüntetések eddig ismert helyszíneit, illetve további tiltakozások regisztrálására hív fel. "Mindenkit szívesen fogadunk. Mindenkire szükség van" - írta a svéd környezetvédelmi aktivista.A 16 éves Greta Thunberg alapította a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) elnevezésű nemzetközi mozgalmat, amelynek célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét az éghajlatváltozás problémájára. A svéd diáklány 2018. augusztus 20-án kezdte sztrájksorozatát, azon a pénteki napon az iskola helyett a svéd törvényhozás épületéhez ment, hogy tüntessen a klímaváltozás elleni határozottabb fellépésért.Sztrájksorozata globális tömegmozgalommá szerveződött, az eddigi legnagyobb akciót március 15-én szervezték, 123 országban kétezernél is több helyszínen tartottak tüntetést, több mint 1,9 millió résztvevővel.Thunberget tevékenységéért idén Nobel-békedíjra jelölték.