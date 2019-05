Jóval többet is hajlandók fizetni a magyarok a zöld termékekért

2019. május 8. 12:46

A magyarok 42 százaléka saját elmondása szerint hajlandó többet fizetni a környezettudatos (öko, zöld) termékekért - nagy részük akár 10-30 százalékkal többet is, mint egy hagyományos termékért. A 18-59 éves lakosság közel fele, 45%-a legalább egyszer vásárolt valamilyen környezettudatos terméket vagy szolgáltatást az elmúlt egy évben, több mint harmaduk pedig (38%) több alkalommal is - mutatja az NRC országos reprezentatív felmérése, melyet a GreenGo elektromosautó-megosztó szolgáltatás megbízásából készített.



A zöld felfogás irányában folyamatosan elkötelezett réteg azonban még mindig szűk: a 18-59 éves korosztály mindössze 8%-a választja rendszeresen az öko árucikkeket és szolgáltatásokat a kevésbé környezetbarát megoldások helyett.



A rendszeresen környezettudatosan beszerzők táborának több mint harmadát a 30-39 éves korosztály teszi ki, közel azonos arányban nők és férfiak. Ebben a csoportban az 50-59 évesek a második legnépesebb korosztály (minden negyedik tagjuk ebbe a korosztályba tartozik), utánuk pedig a 18-29 évesek (minden ötödik). A csoport több mint kétharmada városban lakik, közel negyedük Budapesten, illetve több mint felük gyermek nélküli háztartásban él.



A kutatás alapján a zöld termékek vagy szolgáltatások kipróbálásában a fő motiváció a szűkebb környezet: a legtöbben a család, barátok visszajelzései alapján választanak legbátrabban környezettudatos terméket vagy szolgáltatást (41%), de nagy a hatásuk a témában készült filmeknek, dokumentumfilmeknek is (38%). Főleg a budapestiek vallják (a fővárosiak 28%-a), hogy az öko-életmódban nem csak a hagyományos médiahírek, hanem a közösségi médiában megjelenő információk, véleményvezérek is hatnak rájuk.



