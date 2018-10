Zseniális ötlet az IKEA-ban - Így bizton nem férnek hozzá a munkahelyi bögrédhez

Az IKEA-ban viszont valaki zseniális megoldást talált ki arra, hogy egészen biztosan ne férjen hozzá senki az általa használt tucatbögréhez: egyszerűen bezárta az értékmegőrzőbe.

Sokaknak ismerős lehet az a rossz érzés, amikor féltve őrzött munkahelyi bögréjük, poharuk egyszer csak eltűnik, majd más kezében, asztalán tűnik fel újra, természetesen használtan. Lássuk be, ezeknek a privát tárgyaknak a védelme nem egyszerű feladat, hiszen a legtöbbször sokan használják közösen például ugyanazt a konyhát, ahol az emberek gyakran nem is nézik, melyik bögrét, poharat veszik le a polcról, vagy éppen ki a szárítóból. A privát tárgy védelmét természetesen tovább nehezíti, ha az adott munkahelyen több hasonló, vagy azonos darab is használatban van, csak a tulajdonosuk más.Persze nyilván nem gondoljuk komolyan, hogy a munkahelyeken értékmegőrzőket kellene telepíteni a személyes tárgyak védelmében, de ha már adott a lehetőség, nagyon vicces és eredeti ötlet élni vele.