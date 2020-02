Orbán Viktor az EU-csúcson: messze vagyunk a megállapodástól

Új javaslat készül

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot, amely az éjszakába nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet. Az eddigi javaslatról, a 7 fejezet konkrét számairól, illetve viták állásáról két csütörtöki anyagunk:

Barend Leyts, Charles Michel szóvivőjének tájékoztatása szerint a csúcstalálkozón az uniós tagállamok vezetői előbb ismertették országaik álláspontját a következő hétéves költségvetésről, majd az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnökének, valamint a tagországi vezetőknek az egymás közötti egyeztetései kezdődtek meg. Ezek végeztével indulhatott meg az új javaslat szövegezése.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 20. Uniós költségvetés: kétoldalú tárgyalásokat kezdtek

Az uniós büdzsé kérdése most a korábbiaknál is jobban megosztja a 27 tagállamot az eltérő prioritások és Nagy-Britannia kilépése miatt. Az úgynevezett nettó befizető Nagy-Britannia távozása az EU-ból azt is jelenti, hogy kevesebb elosztható pénz marad, miközben az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság a klímaváltozásra és a migrációs ügyekre is szeretne többet költeni.

A négy fukar

Az úgynevezett "takarékos négyek", vagy „négy fukar” - Ausztria, Hollandia, Svédország, Dánia -, amelyek a közös uniós költségvetés egy főre vetített legnagyobb befizetői, és egyúttal a legkisebb EU-s költségvetés mellett kardoskodnak, azt az álláspontot képviselik, hogy a 2027-ig tartó időszakban is állandó legyen a büdzsé, maradjon a bruttó nemzeti jövedelem 1 százaléka a befizetés mértéke.

Ezzel összefüggésben - Németországgal együtt - továbbá ragaszkodnának a Nagy-Britannia kapcsán 1984-ben, a közös agrárpolitikát (KAP) érintően bevezetett kompenzációs mechanizmus megtartásához is.A csütörtök esti tanácskozás után Sebastian Kurz osztrák kancellár azt hangoztatta: a négy ország csoportja "jól összehangoltan" képviselte érdekeit.

A kohézió barátai

A kohézió barátai nevű csoport tizenhat tagja - köztük Magyarország - egyebek mellett azt szeretné elkerülni, hogy csökkenjenek a felzárkóztatási támogatások, valamint a közös agrárpolitikára szánt összegek.

Elhúzódó vita tárgyát képezheti Charles Michel azon javaslata is, amely szerint a jogállamiság kritériumainak betartásához kötnék az uniós pénzek kifizetését. A tervezet arányos intézkedések meghozatalát is kilátásba helyezi az EU-s források nem megfelelő felhasználása vagy az uniós értékek tiszteletben tartásának elmaradása esetén. A támogatások felfüggesztéséről vagy megvonásáról a javaslat szerint minősített többségi szavazással dönthetnének a tagállamok.

Ki mit mondott éjszaka?

Mark Rutte holland miniszterelnök véleménye szerint az EU vezetői "nem haladtak sokat" a tárgyalások során. Azt mondta azonban: kíváncsian várja, hogy milyen új javaslatot tesz le az asztalra az Európai Tanács elnöke péntek reggel. Arra az újságírói kérdésre, hogy a tagállami vezetők megállapodásra juthatnak-e pénteken, Rutte azt felelte: kisebb csodák lehetségesek, de erről nem mer semmi biztosat mondani.

A párizsi államfői rezidencia, az Elysée-palota rövid tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia államfő a viták során határozottan képviselte álláspontját a közös agrárpolitika védelmében.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a találkozót követően közzétett Twitter-üzenetében megismételte országa prioritásait, amelyek szerint megvonás helyett több pénzt kell biztosítani a közös agrárpolitikára és a kohéziós forrásokra.

Jüri Ratas észt miniszterelnök a Politico című brüsszeli hírportálnak nyilatkozva azt mondta, előremutató eredmény várható a kétoldalú megbeszélésektől, általuk "a kép egyre világosabbá válik". Országa készen áll a kompromisszumra a költségvetés mihamarabbi elfogadása érdekében - fűzte hozzá.

Címlapkép forrása: DARIO PIGNATELLI, Európai Unió, Európai Tanács médiatár