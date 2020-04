Beleszállt az eurózóna mentőcsomagjába a világ legnagyobb kötvényalapja

Bár első ránézésre tekintélyesnek mondható az eurózóna 540 milliárd eurós friss mentőcsomagja, de annak mérete valójában elégtelen és belső összetétele sem elég jó – hangsúlyozzák friss posztjukban a világ legnagyobb kötvényalapjának szakértői.

Mik a főbb megállapodások?

A Pimco szakértői bíráló véleményt fogalmaztak meg az eurózóna pénzügyminiszterek Húsvét előtti napokban összehozott 540 milliárd eurós mentőcsomagjáról több szempontból is. Maga a megállapodás úgy hangzik, hogy

az eurózóna állandó mentőalapjából (ESM) csekély feltételek mellett 240 milliárd eurónyi hitelt kérhetnek a fizetési övezet tagjai a koronavírussal összefüggő egészségügyi kiadásokra

az új munkaerőpiaci támogató eszköz (SURE) 100 milliárd eurós hitelt tud nyújtani az összes EU-tagállamnak

az Európai Beruházási Bank a 25 milliárd eurós közös garanciaalaptól tőkeáttételes finanszírozással 200 milliárd eurónyi hitelt tud nyújtani az eurózóna kkv-knak.

Az EU teljes döntési palettája, amit eddig meghozott a koronavírus válsággal kapcsolatban és ami likviditásilag is segít Magyarországnak:

Mik a főbb kritikák?

A fenti döntéssekkel kapcsolatban a Pimco szakértői az alábbi kritikákat fogalmazták meg:

Nem elégséges a méretük , hiszen az ESM-ből minden tagállam csak a saját 2019 évi GDP-je 2%-a arányáig tud forráshoz jutni, ami nem túl nagy költségvetési mozgástér a kihívás méretéhez képest. A 200 milliárd euróra felhizlalt EIB forrás pedig csak a tizede annak, amit a tagállamok már egyébként is megígértek a saját vállalkozásaiknak garanciakeretként. A 100 milliárd eurós munkaerőpiaci támogató program pedig az eurózóna együttes GDP-jének csak az 1%-a, amint megintcsak kis összeg a problémák várható súlyához képest.

, amelyek így hozzáadódnak az azt igénybe vevő országok költségvetési hiányához és adósságához. Lényeges problémának látják a Pimco szakértői azt, hogy stigma lehet a piac szemében az, ha valamely eurózóna tagállam az ESM-től kap forrást, hiszen az mégiscsak válságkezelő alapként lett létrehozva az ez adósságválság akut fázisában.

az, ha valamely eurózóna tagállam az ESM-től kap forrást, hiszen az mégiscsak válságkezelő alapként lett létrehozva az ez adósságválság akut fázisában. Bár az eurózóna pénzügyminiszterek beszélgetnek egy újjáépítési alapról (friss hír szerint ez akár 1500 milliárd eurós is lehetne), de annak finanszírozási háttere nem tisztázott és néhány északi állam mereven elzárkózik egyelőre a közös kötvénykibocsátástól, így ez egyelőre távolinak tűnik, noha ez lenne egy olyan intézkedés, ami az eurózóna strukturális problémáit és gyengeségeit tudná oldani.

és néhány északi állam mereven elzárkózik egyelőre a közös kötvénykibocsátástól, így ez egyelőre távolinak tűnik, noha ez lenne egy olyan intézkedés, ami az eurózóna strukturális problémáit és gyengeségeit tudná oldani. Emiatt megint csak az EKB-ra hárul a szerep , hogy időt nyerjen és a 120+750 milliárd eurós eszközvásárlási programok segítségével igyekezzen kordában tartani a periféria államok kötvényhozamait. A Pimco szerint azonban idővel eljön majd az a pont, amikor az EKB-nak tényleg hitelesen (ismét) be kell mondania azt, hogy mit hajlandó megtenni korlátlan volumenben az eurózóna egyben tartása érdekében, hiszen a közös kötvénykibocsátás, egymás adósságaiért való felelősségvállalás láthatóan nem lehetséges még politikai okok miatt a fizetési övezetben.

, hogy időt nyerjen és a 120+750 milliárd eurós eszközvásárlási programok segítségével igyekezzen kordában tartani a periféria államok kötvényhozamait. A Pimco szerint azonban idővel eljön majd az a pont, amikor az EKB-nak tényleg hitelesen (ismét) be kell mondania azt, hogy mit hajlandó megtenni korlátlan volumenben az eurózóna egyben tartása érdekében, hiszen a közös kötvénykibocsátás, egymás adósságaiért való felelősségvállalás láthatóan nem lehetséges még politikai okok miatt a fizetési övezetben. Erősödhetnek az eurózóna ellenes hangok a koronavírus válsággal leginkább küzdő országokban (olasz, spanyol) azt látva, hogy a gazdagabb északi tagállamok rugalmatlanok a közös kötvénykibocsátás felé és csak az egyes tagállamok deficit- és adósságszámait növelő hitelalapú megoldásokban gondolkodnak.

Szerintük az eurózóna (és EU-integráció) mindig is a válságokon keresztül fejlődött és most is van erre esély, de láthatóan nem olyan akut még a helyzet, hogy átszakadjon a gát és a nagy tagállamok bevállalják a közös adósság kibocsátás valamilyen formáját az eurózónában. Amíg ez megtörténik, az EKB-n a sor, hogy az eszközvásárlásokkal, a másodlagos állampapírpiacon keresztül nyújtson finanszírozási támaszt a bajban lévő országok forrásbevonásához.

