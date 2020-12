Vétóügy: órákon belül átmehet a német csomag, záporoznak a kedvező jelzések

A vétó szükséges egy olyan mechanizmus megakadályozása érdekében, amely visszaélésszerűen fosztana meg tagállamokat uniós forrásoktól és ami még fontosabb:, ellentétben áll az uniós alapszerződéssel

– ezt nyilatkozta a lengyel Puls Biznesu nevű gazdasági híroldalnak Mateusz Morawiecki. Az interjú vasárnap este 8-kor jelent meg, a lengyel PAP hírügynökség hétfő délután szemlézte és bár nagyon erősek a szavak, nem világos, hogy a legfrissebb lengyel álláspontot tükrözik-e, azaz ezt már lehet-e a végső javaslatra adott elutasító lengyel kormányfői jelzésként érteni.

Amint megírtuk: hétfő délelőtt az EU egyik névtelenséget kérő vezető illetékese azt mondta, hogy legkésőbb holnapig várják a jelzést a két tagállamtól, hogy fenntartják-e a vétójukat, mert ha igen, akkor a helyreállítási alapnál az EU továbblép 25 tagállammal, a 2021-2027-es büdzsét pedig a vészhelyzeti megoldással működtetik tovább.

A lengyel lap szerint Morawiecki jelezte, hogy még ha nem is jönne létre a kompromisszum a két tagállam és az EU vezetése között a költségvetési és jogállamisági ügyekben, akkor is tudna tovább működni az EU a redukált költségvetés mentén, Lengyelország pedig tudna tovább harcolni a legjobb feltételekért. Ahogy a magyar kormányfő is utalt rá korábban, úgy a lengyel is mondta az interjúan, hogy a vitáktól függetlenül a lengyel kormány is meg fogja hirdetni az új uniós pályázatokat és halad tovább a fejlesztésekkel, így

nincsenek félelmek azzal kapcsolatban, hogy ez a vészhelyzeti uniós költségvetés érdemi hatást gyakorol a lengyel gazdaságra.

Arra a kérdésre, hogy kirobbant-e egy lengyel EU-kilépési (Polexit) vitát, Morawiecki úgy reagált, hogy ezt a nézőpontot mindig az ellenzék hozza elő, akármikor is költségvetési vitába keveredik a lengyel kormány az EU-val. Szerinte „a lengyel EU-tagság kérdését egy komoly vitában kell körbejárni, ami persze lehet, hogy néha túl nyers, de mindig is partnerek közötti”.

Ahogy az elmúlt hetekben többször is, a mostani interjúban is leszögezte:

Lengyelországnak érdeke az EU-ban maradni, de ez nem jelenti azt, hogy minden elvárásnak meg kell felelnünk.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy minden tagállamnak meg vannak a saját érdekei és például emlékeztetett rá, hogy Lengyelország szorgalmazza az uniós adóparadicsomi státusz megreformálását is. Úgy fogalmazott, hogy meg kell kérdezni, miért kerül a jogállamisági viták kereszttüzébe Lengyelország akkor, amikor elkezdi szorgalmazni uniós fórumokon az adóparadicsomi helyzet változtatását.

Bár Morawircki nem utalt rá a lapszemle szerint, de ezzel bizonyára például a holland helyzetre utalt. A téma erőltetése azonban azért lehet kommunikációs szempontból kellemetlen a magyar-lengyel stratégiai szövetség mellett is, mert egyébként Magyarország is sok tagállam szemében egyre nagyobb adóparadicsomnak kezd számítani számít a különösen kedvező adózási környezete alapján. Arról, hogy a fukar országok uniós költségvetési pozíciója hogyan keveredik össze az adóparadicsomi státuszuk körüli védekezéssel, éppen a nyáron írtunk egy átfogó elemzést. Ebben rámutattunk, hogy a hollandok annak ellenére is vonakodnak a nagyobb uniós befizetésektől, hogy közben az adóparadicsomi helyzetből masszívan jól járnak.