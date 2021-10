Az EU magadta magát a szenvedő briteknek, de Boris Johnsonnak még ez sem elég

Az Európai Bizottság szerdán ismertette a javaslatát az északír-protokoll okozta patthelyzet feloldására, amellyel jelentős engedményeket tett a brit félnek. David Frost Brexit-ügyi főtárgyaló minderre úgy reagált, hogy van előrelépés, de az EU-nak el kell fogadnia a brit kormány további feltételét.

Engedett az EU, nem is kicsit

Mint azt megírtuk, az Európai Bizottság jelentős engedményeket adna a brit félnek az északír-prokoll miatt kialakult patthelyzettel kapcsolatban. A Bizottság javaslata szerint az északír-brit határon (tehát az Egyesült Királyság egységes területén) létrejött ellenőrzések nagy része megszűnhetne, ha a britek hatékony adatmegosztó rendszert létesítenek a termékáramlásról. Emellett az élelmiszerek nagy része, valamint a gyógyászati termékek teljesen mentesülnek az ellenőrzés alól.

A javaslat azután érkezett, hogy a brit fél a kilépési megállapodásban vállalt feltételeket egyszerűen nem tartotta be. Az EU-ból kilépéskor vállalta Boris Johnson kormánya, hogy a határellenőrzéseket az északír-brit tengeri határon fogja lefolytatni, hogy az északír-ír határ átjárható legyen

Ezzel az Egyesült Királyság de facto kettészakadt,

hiszen Észak-Írország, amely a szuverén királyság része, az európai egységes piac része maradt, és így már a Brit-sziget és az Ír-sziget között megszűnt a szabad termékáramlás. Minderre azért volt szükség, hogy az 1999-es belfasti egyezmény ne sérüljön, az ugyanis több évtizedes véres harcokat szüntetett meg azzal, hogy átjárást biztosított az északír-ír határon. A britek EU-ból való kilépése után viszont vissza kellett volna állítani a határellenőrzést a két Írország között, amit senki nem akart, ezért vállalták be a britek, hogy ők lefolytatják azt saját területükön.

A briteknek ez sem elég

Már az egyezmény megkötésekor kérdéses volt, hogy a brit félnek miért éri meg a szabályozás szintjén gyakorlatilag kettéosztani az Egyesült Királyságot, de a kilépést követő kereskedelmi egyezmény megkötése után világos lett, hogy a britek az északír-megoldást nem akarják betartani. A napokban a kormány el is ismerte, hogy csak azért vállalta a nagy arcvesztéssel járó alkut, hogy végre ki tudják léptetni az országot az EU-ból.

A Politico az EU tegnapelőtti javaslata kapcsán megkérdezte David Frost Brexit-ügyi főtárgyalót, hogy elfogadhatóak-e a feltételek, amelyekkel az EU gyakorlatilag lemondana a határellenőrzésről Észak-Írország és Nagy-Britannia között.

A főtárgyaló szerint látszik, hogy az EU kompromisszumkész, de a kormány nem hajlandó engedni további követeléséből sem,

azaz nem hajlandó elfogadni a brit kormány az Európai Bíróság (EUB) joghatóságát Észak-Írország felett - ez is olyan feltétel, amit a britek egyszer már vállaltak a kilépési szerződésben. Az EU hivatalos kommunikációban azt közölte, hogy az EUB fennhatósága vörös vonal, és ebből nem szeretnének engedni. A Times ugyanakkor úgy tudja, hogy az EU hajlandó lenne ebből is engedni, és egy független bíróságot alkalmazni a brit-EU-s kereskedelemben, ahogy azt több harmadik országgal is teszi. Az EU ezzel egy újabb területen fújna visszavonulót és engedne a briteknek, de a végső megállapodásra még várni kell.

A jogsértéstől sem riadt vissza a brit kormány

David Frostot a Politico újságírói egyébként arról is kérdezték, hogy mennyire tekintető ezek után szavahihetőnek a brit fél, miután elismerte, hogy valójában soha nem volt szándékában végrehajtani a kilépési szerződés északír-protokollját. David Frost erre úgy válaszolt: "már akkor tudtuk, hogy lesznek olyan megoldások, amelyeket nehéz lesz végrehajtani, és bizonyos elemeket nyitva is hagytunk a további tárgyalásokra.

Úgy gondolom, nem meglepő, hogy végül ez beigazolódott.

A britek továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy jelentős változtatásokat kell végrehajtani az északír-protokollban. A brit kormány hónapok óta azzal zsarolja az EU-t, hogy amennyiben nincs változtatás a protokollban, akkor a brit fél egyoldalúan felmondja azt - tette ezt azután, hogy (nemzetközi jogi szempontból erősen aggályos módon) egyoldalúan meghosszabbította a türelmi időt a protokoll alkalmazását illetően, végül már végső határidőt sem szabtak ennek.

Azaz gyakorlatilag kimondták, hogy a jogsértéstől sem riadnak vissza, és egyszerűen nem fogják végrehajtani az egyezményt.

Az EU reakciója is nagy változásokat mutatott. Kezdetben hallani sem akartak az északír-protokoll megváltoztatásáról, majd fokozatosan nyitottá váltak, mivel a brit jogsértéssel az EU lett az elszenvedője a helyzetnek - az uniós piacra jelenleg ellenőrzés nélkül áramlanak be a brit termékek, és az ír-északír határ visszaállítása szóba sem jöhet, mint ahogy az Ír-sziget és a kontinentális Európa közti határellenőrzés sem. Ma pedig eljutottunk oda, hogy az EU hatalmas engedményt tett a briteknek.

További adalék, hogy a brit kormány szavahihetőségét az Egyesült Államok is megkérdőjelezte az északír-protokoll kapcsán látott magatartása miatt, és többek között ezért is álltak le a szabadkereskedelmi egyezményről szóló tárgyalások. A britek a kampány során azt ígérték, hogy a kilépéssel új egyezményeket tud majd tető alá hozni, ehhez képest mindössze Ausztráliával tudtak eddig megállapodni, de az a szakértők szerint az az egyezmény nem annyira átfogó, hogy érdemi lökést adjon a brit exportnak.

Poklot hozott a Brexit az országra

A tárgyalások idején eközben az Egyesült Királyságban a második világháború óta nem látott ellátási válság alakult ki, az élelmiszer- és egyéb fogyasztási cikkek hiánya a felmérések szerint minden hatodik brit állampolgárt érint. A helyzetet a járvány miatti ellátási zavarok okozták - legalábbis a brit kormány szerint,

a valóságban ugyanis a szállítmányozásból és a mezőgazdaságból hiányzó több százezer EU-s munkavállaló miatt alakult ki a szörnyű helyzet.

Erről panaszkodnak a szakmai szervezetek is. A brit kilépéssel szigorodtak a munkavállalási feltételek, és a bizonytalanságok miatt azok az EU-s állampolgárok, akik korábban a szigetországban vállaltak munkát, a járvány után nem tértek oda vissza, a bérek ugyanis a nyugat-európai országokban sem maradnak el a brit fizetésektől, miközben a munkakörülmények jobbak.

A helyzet tragikomédiáját tetézi, hogy a brexiter politikai erők (élükön Boris Johnsonnal és Nigel Farage-dzsal) a kampányban élesen kritizálták a kelet-közép-európai munkavállalókat, akik szerintük tömegével özönlenek be az országba és lenyomják a béreket. Boris Johson miniszterelnök a jelenlegi helyzetért is őket okolta: szerinte a kelet-közép-európai munkavállalók olyan rossz munkakörülmények között is hajlandók voltak dolgozni, amelyre a britek nem képesek, ezért nincs elég munkavállaló most a fuvarozási szektorban.

A brit ellátási láncokban az EU-kilépés óta hatalmas zavarok vannak, százezernél is több sofőrre lenne ugyanis szükség. A kiskereskedelmi láncok sorra panaszkodnak arról, hogy a szállítási kapacitások miatt nem kapnak árut. Ugyanez a helyzet a mezőgazdaságban, a munkavállalók hiánya miatt például tízezer számra állnak a levágásra szánt disznók.

