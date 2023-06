Az EU óvatosan beleáll Kínába, de azt is csak finoman

Szabó Dániel 2023. június 30. 13:47

Eredetileg egy határozottabb kiállást fogalmazott volna meg az Európai Tanács a tajvani függetlenség mellett, végül azonban egy nagyon felvizezett mondattal rendezték le a konfliktust a Kínával kapcsolatban kiadott állásfoglalásban a tagállami vezetők. Az Európai Bizottság egy gazdaságvédelmi tervet is javasolt, amely sokkal szigorúbb exportfelügyeletet, befektetési és tőkeáramlási politikát vezetne be Pekinggel szemben, hogy az EU ne kerüljön hátrányba a gazdasági versenyben, de Magyarország mellett Németország és más tagállamok is amellett lobbiztak, hogy ne legyenek olyan kemények Kínával.