Nekimegy az EU a Google, az Apple és a Meta hármasának?

Március 7-én az Európai Unió a digitális piacokról szóló új törvényt (DMA) iktatott be, amelynek célja a nagy technológiai vállalatok, különösen az amerikai és kínai cégek piaci dominanciájának korlátozása. A törvény bevezetésével az EU arra törekszik, hogy megakadályozza a vállalatoknál a monopolhelyzet kialakítását bizonyos piaci szegmensekben, ezzel is bővítve a fogyasztói választékot.

A DMA érvénybe lépése után rövid időn belül az Európai Bizottság vizsgálatot indított több nagy techcég, köztük a Google, az Apple és a Meta ellen is: a TechCrunch információi szerint ezek a vizsgálatok elsősorban arra irányulnak, hogy feltárják, vajon

ezek a vállalatok megsértették-e az új szabályozást saját termékeik és szolgáltatásaik előnyben részesítésével.

A Google esetében például a Google Play általi saját alkalmazások preferálása került fókuszba. Az Apple-t illetően aggályok merültek fel az App Store és a Safari böngésző kapcsán; itt konkrétan azt emelték ki, hogy félelemkeltő figyelmeztetéseket küldenek a felhasználóknak rivális alkalmazások használatával kapcsolatban. A Meta platformjain pedig azt kifogásolták, hogy a felhasználókat olyan döntés elé állítják, mely szerint vagy reklámokkal terhelve ingyen használhatják a közösségi oldalt, vagy havonta egy bizonyos összegért cserébe reklámmentesen.

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenypolitikai alelnöke megfogalmazása szerint:

Azt gyanítjuk, hogy a három vállalat által javasolt megoldások nem felelnek meg teljes mértékben a DMA-nak.

A vizsgált cégek mind reagáltak erre: közleményeikben hangsúlyozták, jelentős változtatásokat vezettek be az elmúlt év során annak érdekében, hogy eleget tegyenek az új uniós előírásoknak. Reményüket fejezték ki afelől is, hogy sikerül majd megoldást találniuk az EU által felvetett problémákra. Az EU részéről kiderült továbbá: vizsgálódnak az Amazonnal szemben is annak kapcsán, hogy a kisker-óriás előnyben részesíti-e saját termékeit.

Az Európai Uniónak egy éves határideje van arra, hogy lezárja ezeket a vizsgálatokat; előzetes jelentést pedig fél év alatt kell benyújtaniuk. Fontos megemlíteni: amennyiben bebizonyosodik valamely cég visszaélése, akkor

akár globális éves forgalmuk 10%-ig terjedő bírság kiszabása is lehetséges első alkalommal; ismételt jogsértés esetén pedig ez az arány akár 20%-ra is emelkedhet.

Címlapkép: Getty Images