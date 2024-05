„Elszabadultak az indulatok” – az elmúlt évek egyik leghevesebb EU-s tanácsüléshez vezetett, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeket

Korábban megírtuk , hogy az uniós külügyminiszterek hétfői tanácsülésére érkezve a litván külügyminiszter szokatlanul éles hangon kritizálta a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos blokkoló taktikáját, és a kritikához óvatosabb hangvételben az olasz és az észt külügyminiszter is csatlakozott. A Reuters most arról is beszámolt, mi történt magán a tanácsülésen, ahol Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is részt vett.