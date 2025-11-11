  • Megjelenítés
Háttéralkuk és fenyegetések: meghátrált von der Leyen a nagy csatában
Uniós források

Portfolio
Ursula von der Leyen engedményekkel igyekezett leszerelni az Európai Parlament felkelését az uniós hétéves költségvetés ügyében, és ezzel szokatlanul nagy teret adott a képviselők követeléseinek. Az Európai Bizottság elnöke által beterjesztendő kompromisszum azonban csak időt nyert: a frakciók már újabb feltételeket készítenek elő, miközben a tagállamok a Parlament túlhatalmától tartanak – írja a Politico.

Ursula von der Leyen engedményeket tett az uniós hétéves költségvetési javaslatban, hogy elkerülje az Európai Parlament lázadását.

A módosítások új „vidékfejlesztési célokat” és nagyobb regionális döntési jogot adnak az agrár- és fejlesztési pénzek elosztásában. A centrista frakciók ezt támogatták, a tagállamok pedig nem ellenezték.

Az Európai Bizottság ritkán módosítja a javaslatait ebben a szakaszban, így a lépés erősíti az Európai Parlament szerepét, amit a képviselők egyfajta győzelemként adhatnak el. Ezzel együtt sok EP-s politikus még mindig több beleszólást követel a költségvetés alakításába. Zöld és baloldali képviselők szerint a Parlament jogai továbbra is gyengék.

A kompromisszum hátterében a megosztott Európai Parlament áll, amelyben megerősödtek a jobboldali és szélsőjobboldali erők.

Az EPP időnként a radikális jobboldallal közös platform kialakításával fenyegetve gyengítette a centrista többséget. Von der Leyen ezért kénytelen jobban figyelni a törvényhozók igényeire.

Az Európai Bizottság ezzel átmenetileg elkerülte a költségvetési folyamat blokkolását. Ugyanakkor a 22-es csapdáját az jelenti, hogy az EP-nek tett engedményeket az EU-tagállamok kormányai nem nézik jó szemmel, a képviselők túlzott térnyerésétől tartva.

A Politicónak nyilatkozó diplomáciai források szerint a Parlament a Bizottság gyengeségét használja ki, ami az Európai Tanács megtorlását váltja ki.

A tárgyalásoknak nincs vége: az S&D és Renew már új követeléseket készít elő. A baloldal nagyobb parlamenti beleszólást akar a pénzek felhasználásában. A liberálisok uniós szintű bevételi forrásokat és a régiók kötelező érvényű szerepét követelik.

Címlapkép forrása: Portfolio

