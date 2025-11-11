Háttéralkuk és fenyegetések: meghátrált von der Leyen a nagy csatában

Ursula von der Leyen engedményeket tett az uniós hétéves költségvetési javaslatban, hogy elkerülje az Európai Parlament lázadását.
A módosítások új „vidékfejlesztési célokat” és nagyobb regionális döntési jogot adnak az agrár- és fejlesztési pénzek elosztásában. A centrista frakciók ezt támogatták, a tagállamok pedig nem ellenezték.
Az Európai Bizottság ritkán módosítja a javaslatait ebben a szakaszban, így a lépés erősíti az Európai Parlament szerepét, amit a képviselők egyfajta győzelemként adhatnak el. Ezzel együtt sok EP-s politikus még mindig több beleszólást követel a költségvetés alakításába. Zöld és baloldali képviselők szerint a Parlament jogai továbbra is gyengék.
A kompromisszum hátterében a megosztott Európai Parlament áll, amelyben megerősödtek a jobboldali és szélsőjobboldali erők.
Az EPP időnként a radikális jobboldallal közös platform kialakításával fenyegetve gyengítette a centrista többséget. Von der Leyen ezért kénytelen jobban figyelni a törvényhozók igényeire.
Az Európai Bizottság ezzel átmenetileg elkerülte a költségvetési folyamat blokkolását. Ugyanakkor a 22-es csapdáját az jelenti, hogy az EP-nek tett engedményeket az EU-tagállamok kormányai nem nézik jó szemmel, a képviselők túlzott térnyerésétől tartva.
A Politicónak nyilatkozó diplomáciai források szerint a Parlament a Bizottság gyengeségét használja ki, ami az Európai Tanács megtorlását váltja ki.
A tárgyalásoknak nincs vége: az S&D és Renew már új követeléseket készít elő. A baloldal nagyobb parlamenti beleszólást akar a pénzek felhasználásában. A liberálisok uniós szintű bevételi forrásokat és a régiók kötelező érvényű szerepét követelik.
Címlapkép forrása: Portfolio
Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB
A NATO egyik bázisa merült fel.
Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal
Nyilatkozott a korábbi vezető.
Szárnyal a DAX, miközben a német gazdaság stagnál – Mi áll a háttérben?
A DAX-cégek árbevételének mindössze 20%-a keletkezik Németországban.
Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost
Koncentrált támadással igyekeznek áttörni a frontot.
Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele
A protokoll szokatlanul visszafogott volt.
Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek
Határozott lépéseket ígért.
Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat
Ítéletet mond az üzleti szektor.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.