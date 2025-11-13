Történelmi fordulat Brüsszelben: felbomlott a hagyományos koalíció, másfajta többség törölné el az EU-szabályokat

Az Európai Bizottság csütörtökön óvatosan reagált azokra a politikai visszhangokra, amelyek az uniós bürokráciacsökkentési omnibuszcsomag Európai Parlamentben történt előrehaladása után jelentek meg. A zöldszabályokat a mérsékelt Európai Néppárt a radikálisabb jobboldali pártokkal együtt szavazta meg, míg hagyományos koalíciós partnereik – a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek – nem támogatták a fűnyírást.
A csomag — amely több jogterületen egyszerűsítené az uniós szabályokat, csökkentené az adminisztratív terheket és gyorsítaná a közigazgatási eljárásokat — fontos szakaszba lépett azzal, hogy a Parlament megszavazta az első omnibuszjavaslatot, ám az uniós végrehajtó szerv szerint ez csak egy állomás a hosszabb jogalkotási folyamatban.
A szóvivő azt hangsúlyozta, hogy a Bizottság számára a javaslatok előrehaladása a fontos, nem pedig az, hogy a plenáris támogatás milyen politikai összetételből állt össze.
A sajtótájékoztató másik visszatérő témája a digitális omnibuszcsomag volt, amelynek előzetes részletei kiszivárogtak, és emiatt több parlamenti frakció levélben fordult az Európai Bizottsághoz. A szóvivő azonban közölte, hogy a Bizottság nem kommentál kiszivárgott dokumentumokat, és a frakciók aggályaira sem kívánt reagálni.
A kijelentése szerint „túl korai lenne” bármit mondani a digitális csomag tartalmáról vagy arról, hogy a kiszivárgott anyag mennyiben tükrözi a készülő javaslat tényleges irányát. Azt kérte, hogy mindenki a hivatalos tervezetre összpontosítson, amelyet a Bizottság a jövő héten mutat be.
A szóvivő többször is arra emlékeztetett, hogy az omnibuszcsomagok egy kifejezetten technikai jellegű jogalkotási eszközt jelentenek, amelyek célja nem a politikai üzenetformálás, hanem a szabályozási környezet egyszerűsítése.
Azt mondta, hogy az eljárás gyorsításába a Bizottság, a Tanács és a Parlament egyaránt elköteleződött, és a következő hetekben a társjogalkotók részletes egyeztetései határozzák meg, milyen ütemben haladnak. Hozzátette, hogy a Bizottság „a jövő héten visszatér a részletekkel”, amikor a következő omnibuszcsomagot hivatalosan bemutatják.
A Bizottság mindeközben nem kívánt állást foglalni arról, hogy milyen további politikai következménye lehet annak, ha a javaslatok mögött másfajta többségek alakulnak ki, mint amilyenek a hagyományos uniós kompromisszumokat jellemzik. A szóvivő szerint most a jogalkotási előrehaladás a prioritás, és a Bizottság arra törekszik, hogy a következő csomag tartalmáról átfogó tájékoztatást adjon, amint a jövő héten sor kerül a bemutatására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
