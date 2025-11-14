Hiába a szigorú előírások, valami nagyon nem stimmel a hőszivattyúkkal

Bár Írországban az új építésű házak szinte kivétel nélkül hőszivattyúval készülnek a szigorú építési előírások miatt, Európában összességében lelassult az átállás a gázkazánokról – kezdi cikkét a Financial Times a szektor helyzetéről.
A kontinensen 2022 után visszaesett az értékesítés, és bár 2025 első félévében már 9 százalékos növekedést mértek 13 országban, a piaci bizalom továbbra is jóval gyengébb, mint a két évvel ezelőtti rekordidőszakban.
A helyzet azért lehet aggasztó, mert az EU 2030-ra 60 millió hőszivattyút szeretne elérni, de 2024 végén még csak 25,5 millió darab működött.
A lassulás egyik fő oka az egyes országokban csökkenő vagy bizonytalan támogatási rendszerek, illetve az, hogy sok helyen továbbra is olcsóbb gázzal fűteni, mint árammal. A gázalapú villamosenergia-piaci árképzés miatt például az Egyesült Királyságban és Olaszországban az áram drága marad, ami visszafogja az elektromos fűtésre való átállást.
A szakértők szerint az elektromos áramot terhelő adók és díjak egy részét a gázszámlákra kellene átcsoportosítani, mert jelenleg az áram ára négyszerese a gázénak az Egyesült Királyságban és több EU-tagállamban.
További akadályt jelentenek az európai, jellemzően idősebb épületállomány sajátosságai: sok házat a hagyományos, magas előremenő hőmérsékletű kazánokra terveztek, így a hőszivattyú telepítéséhez gyakran nagyobb beruházásokra van szükség. Írországban hiába magas az új házakban a hőszivattyúarány, az ország messze van attól, hogy teljesítse a meglévő lakásokra kitűzött, 2030-ig 400 ezer darabos célt. A piaci szereplők szerint az áttöréshez elsősorban kiszámítható támogatás és érdemi költségmegtakarítás kell.
A cikk kiemeli: hosszú távon az új épületek kötelező zöld fűtési rendszerei mozdíthatják előre a folyamatot.
Az Egyesült Királyságban 2027-től csak hőszivattyúval vagy más alacsony kibocsátású rendszerrel lehet új házat építeni, az EU új épületenergia-szabályai pedig 2030-tól zéró emissziós új ingatlanokat írnak elő. Írország példája azt mutatja, hogy ahol ez a váltás megtörtént, ott a hőszivattyú gyorsan válik a legáltalánosabb megoldássá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
