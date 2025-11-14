  • Megjelenítés
Hiába a szigorú előírások, valami nagyon nem stimmel a hőszivattyúkkal
Uniós források

Hiába a szigorú előírások, valami nagyon nem stimmel a hőszivattyúkkal

Portfolio
Európában megtorpant a hőszivattyúk terjedése, mert a bizonytalan támogatási rendszerek és a magas villamosenergia-árak sok helyen továbbra is a gázfűtést teszik olcsóbbá. Bár egyes országokban – például Írországban – az új építésű házaknál már szinte teljes az átállás, az EU 2030-as céljaihoz kontinensszerte gyorsabb ütemre lenne szükség.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Bár Írországban az új építésű házak szinte kivétel nélkül hőszivattyúval készülnek a szigorú építési előírások miatt, Európában összességében lelassult az átállás a gázkazánokról – kezdi cikkét a Financial Times a szektor helyzetéről.

A kontinensen 2022 után visszaesett az értékesítés, és bár 2025 első félévében már 9 százalékos növekedést mértek 13 országban, a piaci bizalom továbbra is jóval gyengébb, mint a két évvel ezelőtti rekordidőszakban.

A helyzet azért lehet aggasztó, mert az EU 2030-ra 60 millió hőszivattyút szeretne elérni, de 2024 végén még csak 25,5 millió darab működött.

A lassulás egyik fő oka az egyes országokban csökkenő vagy bizonytalan támogatási rendszerek, illetve az, hogy sok helyen továbbra is olcsóbb gázzal fűteni, mint árammal. A gázalapú villamosenergia-piaci árképzés miatt például az Egyesült Királyságban és Olaszországban az áram drága marad, ami visszafogja az elektromos fűtésre való átállást.

Még több Uniós források

Olasz hátszéllel érkezhet az EU következő tagállama

Heteken belül új kereskedelmi megállapodást köthet Trumppal az EU

Leleplezték Von der Leyen tervét: olyan autós szabályt készít elő, ami miatt sokan aggódhatnak

A szakértők szerint az elektromos áramot terhelő adók és díjak egy részét a gázszámlákra kellene átcsoportosítani, mert jelenleg az áram ára négyszerese a gázénak az Egyesült Királyságban és több EU-tagállamban.

További akadályt jelentenek az európai, jellemzően idősebb épületállomány sajátosságai: sok házat a hagyományos, magas előremenő hőmérsékletű kazánokra terveztek, így a hőszivattyú telepítéséhez gyakran nagyobb beruházásokra van szükség. Írországban hiába magas az új házakban a hőszivattyúarány, az ország messze van attól, hogy teljesítse a meglévő lakásokra kitűzött, 2030-ig 400 ezer darabos célt. A piaci szereplők szerint az áttöréshez elsősorban kiszámítható támogatás és érdemi költségmegtakarítás kell.

A cikk kiemeli: hosszú távon az új épületek kötelező zöld fűtési rendszerei mozdíthatják előre a folyamatot.

Az Egyesült Királyságban 2027-től csak hőszivattyúval vagy más alacsony kibocsátású rendszerrel lehet új házat építeni, az EU új épületenergia-szabályai pedig 2030-tól zéró emissziós új ingatlanokat írnak elő. Írország példája azt mutatja, hogy ahol ez a váltás megtörtént, ott a hőszivattyú gyorsan válik a legáltalánosabb megoldássá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Hullámvasúton a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt
Történelmi döntés: 140 milliárd eurónyi orosz vagyont ad Ukrajnának az EU egy zseniális trükkel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility