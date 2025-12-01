  • Megjelenítés
Kőkeményen üzentek Brüsszelből Trumpnak: ezt nem lehet megtenni
Uniós források

Kőkeményen üzentek Brüsszelből Trumpnak: ezt nem lehet megtenni

Portfolio
Az EU igazságügyi biztosa figyelmeztette Donald Trumpot, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalások során nem szabad felmenteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háborús bűnök felelőssége alól – írta a Politico.

Michael McGrath, az Európai Bizottság igazságügyért és demokráciáért felelős biztosa a Politicónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a tűzszüneti tárgyalások nem vezethetnek Oroszország büntetlenségéhez. Kijelentése azokat az európai fővárosokban elterjedt aggodalmakat tükrözi, miszerint az eredeti amerikai béketerv "teljes amnesztiát" ígért volna a háború alatt elkövetett cselekményekért.

Nem hiszem, hogy a történelem jó szemmel nézné, ha tiszta lapot adnánk az orosz bűnökért Ukrajnában

– mondta McGrath ezzel meghúzva az EU vörös vonalát a béketárgyalások kapcsán. „Felelősségre kell vonni őket ezekért a bűnökért, és ez lesz az Európai Unió megközelítése minden tárgyalás során” – tette egyértelművé álláspontját.

Az ukrán hatóságok szerint több mint 178 000 feltételezett orosz bűncselekményt vizsgálnak a háború kezdete óta.

Még több Uniós források

Az orosz leválásnál is drágább manőverre készül az EU, nem lesz olcsó a versenyben maradni

Súlyos magyarországi szabálytalanságok és bizottsági hibák miatt vár fellépést az Európai Számvevőszék

46 javaslatból csak 2-nél vállalt lépéseket a kormány: így reagált a korrupcióellenes hatóság jelentésére

Az ENSZ bizottsága nemrég megállapította, hogy az orosz hatóságok emberiesség elleni bűntetteket követtek el az ukrán lakosság elleni dróntámadásokkal, valamint háborús bűnöket a civilek erőszakos áttelepítésével és deportálásával.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, akit „feltehetően felelősnek tartanak a lakosság (gyermekek) jogellenes deportálásának háborús bűntettéért” Ukrajnából.

Trump és csapata azonban eddig kevés érdeklődést mutatott Putyin felelősségre vonására.

Az amerikai elnök következetesen pozitív kifejezésekkel írja le orosz kollégáját, és új gazdasági és energetikai partnerségek kiépítésének reményéről beszél Oroszországgal.

A Trump csapata által a múlt héten terjesztett 28 pontos béketervezet szerint „Oroszország visszaintegrálódik a globális gazdaságba”, és meghívást kap a G8-ba, ahonnan 2014-ben zárták ki a Krím annektálása után.

Az amerikai béketerv fokozatosan feloldaná az Oroszország elleni szankciókat, bár az európai vezetők hangsúlyozták, hogy az EU szankcióinak feloldásáról a tagállamok Washingtontól függetlenül döntenek.

Ugyanakkor nem mindenki Európában akarja fenntartani a Moszkva elleni nyomást – Magyarország többször is akadályozta az új szankciókat, különösen az olaj és gáz területén, míg Németországban egyes vezető politikusok felvetették az Oroszországból érkező Északi Áramlat gázvezeték szankcióinak feloldását.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos európai csúcsnak fordíthat teljesen hátat Trump jobbkeze: felvonták a szemöldöküket Brüsszelben

Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Az orosz leválásnál is drágább manőverre készül az EU, nem lesz olcsó a versenyben maradni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility