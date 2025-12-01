Kőkeményen üzentek Brüsszelből Trumpnak: ezt nem lehet megtenni

Michael McGrath, az Európai Bizottság igazságügyért és demokráciáért felelős biztosa a Politicónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a tűzszüneti tárgyalások nem vezethetnek Oroszország büntetlenségéhez. Kijelentése azokat az európai fővárosokban elterjedt aggodalmakat tükrözi, miszerint az eredeti amerikai béketerv "teljes amnesztiát" ígért volna a háború alatt elkövetett cselekményekért.

Nem hiszem, hogy a történelem jó szemmel nézné, ha tiszta lapot adnánk az orosz bűnökért Ukrajnában

– mondta McGrath ezzel meghúzva az EU vörös vonalát a béketárgyalások kapcsán. „Felelősségre kell vonni őket ezekért a bűnökért, és ez lesz az Európai Unió megközelítése minden tárgyalás során” – tette egyértelművé álláspontját.

Az ukrán hatóságok szerint több mint 178 000 feltételezett orosz bűncselekményt vizsgálnak a háború kezdete óta.

Az ENSZ bizottsága nemrég megállapította, hogy az orosz hatóságok emberiesség elleni bűntetteket követtek el az ukrán lakosság elleni dróntámadásokkal, valamint háborús bűnöket a civilek erőszakos áttelepítésével és deportálásával.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, akit „feltehetően felelősnek tartanak a lakosság (gyermekek) jogellenes deportálásának háborús bűntettéért” Ukrajnából.

Trump és csapata azonban eddig kevés érdeklődést mutatott Putyin felelősségre vonására.

Az amerikai elnök következetesen pozitív kifejezésekkel írja le orosz kollégáját, és új gazdasági és energetikai partnerségek kiépítésének reményéről beszél Oroszországgal.

A Trump csapata által a múlt héten terjesztett 28 pontos béketervezet szerint „Oroszország visszaintegrálódik a globális gazdaságba”, és meghívást kap a G8-ba, ahonnan 2014-ben zárták ki a Krím annektálása után.

Az amerikai béketerv fokozatosan feloldaná az Oroszország elleni szankciókat, bár az európai vezetők hangsúlyozták, hogy az EU szankcióinak feloldásáról a tagállamok Washingtontól függetlenül döntenek.

Ugyanakkor nem mindenki Európában akarja fenntartani a Moszkva elleni nyomást – Magyarország többször is akadályozta az új szankciókat, különösen az olaj és gáz területén, míg Németországban egyes vezető politikusok felvetették az Oroszországból érkező Északi Áramlat gázvezeték szankcióinak feloldását.

Címlapkép forrása: EU