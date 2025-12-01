Von der Leyen: az EU végveszélyét jelentő fenyegetés már sokkal közelebb van

A COSAC koppenhágai plenáris ülésén Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy Európa biztonsági fenyegetései
sokkal közelebb vannak, mint az ukrajnai frontvonal.
Emlékeztette a résztvevő parlamenti delegációkat arra, hogy az elmúlt hónapokban megrongálták a Balti-tenger alatti kábeleket, orosz vadászgépek sértették meg az európai légteret, és a koppenhágai repülőtéren is le kellett állítani a forgalmat dróntevékenység miatt. Úgy fogalmazott, hogy
ezek nem balesetek, hanem tudatos megfélemlítési kísérletek, amelyek célja az európai eltökéltség gyengítése, ám ezek a próbálkozások sikertelenek maradnak.
A Bizottság elnöke szerint Európa gyorsan és ambiciózusan reagál a biztonsági kihívásokra, és már kézzelfogható előrelépés történt „egy valódi védelmi unió” felépítésében. Jelezte, hogy az EU-tagállamok mindeddig 800 milliárd eurót mozgósítottak védelempolitikai célokra, amely szerinte a közösség történetének legnagyobb ilyen irányú befektetése.
Példaként említette, hogy Mette Frederiksen dán kormányfő vezetésével Dánia vadászgépeket és más kulcsfontosságú felszereléseket küldött Ukrajnába, és teljes mértékben csatlakozott az uniós Védelmi Felkészültségi Útitervhez. Arról is beszélt, hogy a tagállami parlamentek között egyre szorosabb a szolidaritás „a Baltikumtól a Mediterráneumig”, legyen szó energiabiztonságról vagy határvédelemről, mert – mondta – mindenki tudja, hogy együtt erősebbek.
Von der Leyen a gazdasági kihívásokat is részletesen ismertette, és úgy fogalmazott:
a világ gazdasági téren is „egyre konfrontatívabb”, és Európa csak akkor lesz versenyképes, ha lebontja azokat az akadályokat, amelyek ma a vállalkozások növekedése előtt állnak.
A legnagyobb gondnak továbbra is a magas energiaárakat nevezte, amelyek szerinte az importált fosszilis energiahordozóktól való függésből erednek. Szó szerint kijelentette: „a tiszta energia nem probléma — megoldás”. A Bizottság ennek jegyében nemcsak a nukleáris és megújuló energiatermelést, hanem az ehhez szükséges hálózatok és tárolókapacitások kiépítését is finanszírozza.
A versenyképességi akadályok közül kiemelte az innovációs szakadékot, a tőke- és befektetési piacok fragmentáltságát, valamint a mesterséges intelligencia lassú adaptációját.
A felsorolt problémákra válaszul emlékeztetett a Choose Europe kezdeményezésre, a készülő Scale-up Alapra, a Megtakarítási és Befektetési Unió előrehaladására, az „AI First Strategy” bejelentésére és a belső piac széttöredezettségét csökkenteni hivatott 28. jogi rezsimre. Beszéde végén azt hangsúlyozta, hogy mindezek a lépések „életbevágóan fontosak”, mert közös cél egy biztonságos és virágzó Európa, amelyet a következő generációknak is át lehet adni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
