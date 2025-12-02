Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került

Az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság küldöttei kedden este ülnek össze Brüsszelben, hogy
véglegesítsék azt a rendeletet, amely konkrét dátumot szab az orosz gázimport (és olaj) betiltására.
A javaslatot még júniusban terjesztette elő a Bizottság, amely azóta több egyeztetésen is keresztülment.
Az Európai Unió ma este történelmet írhat
- írta Dan Jørgensen energiaügyi biztos az X-en.
Hozzátette, hogy a teljes, végleges orosz gázimport-tilalom szimbolikus és gyakorlati mérföldkő lenne: „választhatjuk a függetlenséget a zsarolással szemben, és megmutathatjuk rendíthetetlen támogatásunkat Ukrajna felé".
Az eredeti tervekhez képest, a Bloomberg értesülése szerint így nézhet ki a rendelet végleges formájában:
- A 2025. június 17. előtt megkötött rövid távú gázszerződéseket 2026. április 25-től tiltanák be. Ez összhangban van az EU 19. szankciós csomagjában foglaltakkal, amely 2026 első felére irányozta elő az LNG-import beszüntetését. A Bizottság eredeti terveihez képest azonban nagyjából másfél hónappal előrébb hoznák így a rendeleti tilalmat.
-
A hosszú távú szerződéseknél külön dátumok jöhetnek LNG-re és vezetékes gázra. A cseppfolyósított mennyiségek 2027 elejétől, a vezetékes gáz 2027 február-április között kerülhet kivezetésre végleg. Utóbbi jelentősen szigorúbb, ugyanis az LNG-re vonatkozó hosszú távú szerződések végét egy évvel, a csővezetékes földgázét pedig mintegy fél évvel korábbra hozná - de nem mindenkinek:
Magyarország és Szlovákia extra időt kapna.
A hírügynökség által szemlézett javaslat alapján az orosz fosszilisektől jobban függő országok 2027 végéig továbbra is vásárolhatnának orosz gázt rövid- és hosszú távú szerződések alapján is.
A gáz mellett újra előkerült a orosz olajimport teljes tiltása is. Az Európai Parlament javaslata már 2026 elejétől betiltaná a behozatalt, míg a Bizottság csak diverzifikációs terveket írna elő, konkrét dátum nélkül - az olajtilalom tehát az egyik fő vitapont az egyeztetéseken.
A végleges verziót még decemberben, a következő uniós csúcson elfogadhatják. A Bizottság azonban világossá tette, hogy bármi is legyen a végső döntés,
a tiltás békekötés esetén is érvényben maradna, mert az EU végleg le akar válni az orosz energiafüggőségről.
Az LNG-importon belül az orosz források még mindig jelentős, 15%-os arányt tesznek ki, amely Moszkvát az amerikai behozatal után a második legnagyobb európai beszállítóvá teszi. Ráadásul az unió havonta 500-700 millió eurót fizet ezekért a szállítmányokért. Viszont 2026 második felétől várhatóan globális gázpiaci (LNG) többlet alakul ki, ami mérsékli az ellátásbiztonsági félelmeket és politikailag is megágyaz a teljes szakításnak.
Címlapkép forrása: EU
Egy kontinensnyi ország megy szépen lassan csődbe, nagy a baj Ázsiában
A globális államcsődhullámok új epicentruma rajzolódik ki.
Indul a gyerekeknek szánt hatalmas befektetési alap az USA-ban
Részvénypiaci befektetésekbe teszik a pénzt.
Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal
Kijev tagadja, hogy elesett volna a kulcsfontosságú város.
Homok került a moszkvai profitgyár fogaskerekei közé
Ez kellemetlen.
Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját
Egy egészen sajátos korrupciós ügyet tártak fel a hatóságok.
Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik egyet a bevándorlók kitoloncolásában
Az Európai Unió a kereskedelmi egyezményeit is ennek fényében értékeli.
Megkongatták a vészharangot: nagy baj lehet Magyarország szomszédjában
Lejárt a határidő.
Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le
Egy miniszterhelyettest vettek őrizetbe a korrupciós ügy kapcsán.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?