Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került

Döntő szakaszba értek az orosz gázimport végleges betiltásáról szóló uniós tárgyalások. A frissített megállapodási tervezet szigorítana az ütemen: az LNG- és a vezetéken érkező gáz tilalma is hamarabb jöhet, ugyanakkor Magyarország és Szlovákia 2027 végéig felmentést kaphat a teljes leválás alól.

Az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság küldöttei kedden este ülnek össze Brüsszelben, hogy

véglegesítsék azt a rendeletet, amely konkrét dátumot szab az orosz gázimport (és olaj) betiltására.

A javaslatot még júniusban terjesztette elő a Bizottság, amely azóta több egyeztetésen is keresztülment.

Az Európai Unió ma este történelmet írhat

- írta Dan Jørgensen energiaügyi biztos az X-en.

Hozzátette, hogy a teljes, végleges orosz gázimport-tilalom szimbolikus és gyakorlati mérföldkő lenne: „választhatjuk a függetlenséget a zsarolással szemben, és megmutathatjuk rendíthetetlen támogatásunkat Ukrajna felé".

Az eredeti tervekhez képest, a Bloomberg értesülése szerint így nézhet ki a rendelet végleges formájában:

A 2025. június 17. előtt megkötött rövid távú gázszerződéseket 2026. április 25-től tiltanák be. Ez összhangban van az EU 19. szankciós csomagjában foglaltakkal, amely 2026 első felére irányozta elő az LNG-import beszüntetését. A Bizottság eredeti terveihez képest azonban nagyjából másfél hónappal előrébb hoznák így a rendeleti tilalmat.

Ez összhangban van az EU 19. szankciós csomagjában foglaltakkal, amely 2026 első felére irányozta elő az LNG-import beszüntetését. A Bizottság eredeti terveihez képest azonban nagyjából másfél hónappal előrébb hoznák így a rendeleti tilalmat. A hosszú távú szerződéseknél külön dátumok jöhetnek LNG-re és vezetékes gázra. A cseppfolyósított mennyiségek 2027 elejétől, a vezetékes gáz 2027 február-április között kerülhet kivezetésre végleg. Utóbbi jelentősen szigorúbb, ugyanis az LNG-re vonatkozó hosszú távú szerződések végét egy évvel, a csővezetékes földgázét pedig mintegy fél évvel korábbra hozná - de nem mindenkinek:

Magyarország és Szlovákia extra időt kapna.

A hírügynökség által szemlézett javaslat alapján az orosz fosszilisektől jobban függő országok 2027 végéig továbbra is vásárolhatnának orosz gázt rövid- és hosszú távú szerződések alapján is.

A gáz mellett újra előkerült a orosz olajimport teljes tiltása is. Az Európai Parlament javaslata már 2026 elejétől betiltaná a behozatalt, míg a Bizottság csak diverzifikációs terveket írna elő, konkrét dátum nélkül - az olajtilalom tehát az egyik fő vitapont az egyeztetéseken.

A végleges verziót még decemberben, a következő uniós csúcson elfogadhatják. A Bizottság azonban világossá tette, hogy bármi is legyen a végső döntés,

a tiltás békekötés esetén is érvényben maradna, mert az EU végleg le akar válni az orosz energiafüggőségről.

Az LNG-importon belül az orosz források még mindig jelentős, 15%-os arányt tesznek ki, amely Moszkvát az amerikai behozatal után a második legnagyobb európai beszállítóvá teszi. Ráadásul az unió havonta 500-700 millió eurót fizet ezekért a szállítmányokért. Viszont 2026 második felétől várhatóan globális gázpiaci (LNG) többlet alakul ki, ami mérsékli az ellátásbiztonsági félelmeket és politikailag is megágyaz a teljes szakításnak.

Címlapkép forrása: EU