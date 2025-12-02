Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját

Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője volt az egyik személy,
akit kedden letartóztatott a belga rendőrség egy kiterjedt csalási nyomozás részeként.
A vizsgálat a brugge-i fiatal diplomatákat képző akadémia finanszírozásával kapcsolatos – számolt be az Euractiv és partnere, a De Standaard két, a nyomozásban jártas forrásra hivatkozva.
A belga rendőrség házkutatást tartott az EU diplomáciai szolgálatánál, az Európai Kollégiumban és magánlakásokban is az uniós források feltételezett visszaélésszerű felhasználása miatt indított vizsgálat részeként.
Az Európai Kollégium szóvivője, ahol Mogherini 2020 óta rektori pozíciót tölt be, nem kívánt nyilatkozni arról, hogy letartóztatták-e a volt főképviselőt. Mogherini 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), és 2022 óta a Diplomáciai Akadémia igazgatója.
A nyomozás során őrizetbe vettek egy másik kollégiumban dolgozó alkalmazottat is, aki a vezetőképzési részlegen dolgozott.
Stefano Sannino magas rangú európai bizottsági tisztviselőt szintén letartóztatták. Sannino korábban az EKSZ főtitkára volt Mogherini alatt, abban az időszakban, amikor a Diplomáciai Akadémiát létrehozták. Jelenleg a Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Öböl-térség főigazgatója.
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a rendőrség kedden jelen volt az EKSZ épületeiben, és ez része a korábbi mandátum alatt végzett tevékenységekkel kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatnak. További információt nem kívántak közölni a nyomozásra hivatkozva.
Fél órával ezelőtt értesültem arról, ami Brugge-ben történik
– nyilatkozta Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, aki jelenleg a brugge-i Európai Kollégium igazgatótanácsának elnöke.
Címlapkép forrása: EU
