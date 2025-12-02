  • Megjelenítés
Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját
Uniós források

Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját

Portfolio
Mogherini és két másik személy letartóztatása egy diplomataképző akadémia finanszírozási botrányában – számolt be az Euractiv.

Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője volt az egyik személy,

akit kedden letartóztatott a belga rendőrség egy kiterjedt csalási nyomozás részeként.

A vizsgálat a brugge-i fiatal diplomatákat képző akadémia finanszírozásával kapcsolatos – számolt be az Euractiv és partnere, a De Standaard két, a nyomozásban jártas forrásra hivatkozva.

A belga rendőrség házkutatást tartott az EU diplomáciai szolgálatánál, az Európai Kollégiumban és magánlakásokban is az uniós források feltételezett visszaélésszerű felhasználása miatt indított vizsgálat részeként.

Még több Uniós források

Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik egyet a bevándorlók kitoloncolásában

1500 milliárd eurós energiaforradalom indul: Magyarország is bekerült a gigantikus EU-projektbe

Üzent az uniós biztos a magyar kormánynak: ez vár Magyarország EU-forrásaira

Az Európai Kollégium szóvivője, ahol Mogherini 2020 óta rektori pozíciót tölt be, nem kívánt nyilatkozni arról, hogy letartóztatták-e a volt főképviselőt. Mogherini 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), és 2022 óta a Diplomáciai Akadémia igazgatója.

A nyomozás során őrizetbe vettek egy másik kollégiumban dolgozó alkalmazottat is, aki a vezetőképzési részlegen dolgozott.

Stefano Sannino magas rangú európai bizottsági tisztviselőt szintén letartóztatták. Sannino korábban az EKSZ főtitkára volt Mogherini alatt, abban az időszakban, amikor a Diplomáciai Akadémiát létrehozták. Jelenleg a Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Öböl-térség főigazgatója.

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a rendőrség kedden jelen volt az EKSZ épületeiben, és ez része a korábbi mandátum alatt végzett tevékenységekkel kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatnak. További információt nem kívántak közölni a nyomozásra hivatkozva.

Fél órával ezelőtt értesültem arról, ami Brugge-ben történik

– nyilatkozta Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, aki jelenleg a brugge-i Európai Kollégium igazgatótanácsának elnöke.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik egyet a bevándorlók kitoloncolásában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility