Megszűnhet az EU széttagoltsága, ami évtizedek óta hátráltatja a gazdaságot

Az új intézkedéscsomag kilenc hónappal a SIU stratégia bejelentése után érkezett, ami jól mutatja a téma politikai fontosságát és sürgősségét.

Az Európai Bizottság célja, hogy megszüntesse az EU pénzügyi piacainak jelenlegi széttagoltságát, hiszen az uniós tőzsdék piaci kapitalizációja mindössze az EU GDP-jének 73%-át teszi ki, szemben az USA 270%-os értékével.

A csomag négy fő területre összpontosít. Egyrészt megszünteti a kereskedés, az elszámolás és a vagyonkezelés integrációjának akadályait, lehetővé téve a piaci szereplők számára a tagállamok közötti zökkenőmentesebb működést. Bevezetik a "Páneurópai Piacműködtető" (PEMO) státuszt a kereskedési helyszínek üzemeltetői számára, és egyszerűsítik a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását.

Másodszor, a csomag eltávolítja a megosztott főkönyvi technológiával (DLT) kapcsolatos innovációk szabályozási akadályait, módosítva a DLT kísérleti rendeletet a korlátok enyhítése és a jogbiztonság növelése érdekében.

Harmadik elemként a felügyeleti keretrendszer javítása szerepel, amely szorosan kapcsolódik a szabályozási akadályok megszüntetéséhez. A csomag jelentős piaci infrastruktúrák közvetlen felügyeleti hatáskörét ruházza át az Európai Értékpapír-piaci Hatóságra (ESMA).

Végül a csomag tovább egyszerűsíti a tőkepiaci keretrendszert az irányelvek rendeletekké alakításával és a tagállami hatáskörök és minimumszabályok csökkentésével.

Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért és a Megtakarítási és Befektetési Unióért felelős biztos hangsúlyozta: "Túl sokáig tűrtük azt a széttagoltságot, amely visszafogja gazdaságunkat. A valódi Egységes Pénzügyi Piac kiépítésével jobb lehetőségeket biztosítunk az embereknek vagyonuk gyarapítására, és erősebb finanszírozást teremtünk Európa prioritásaihoz."

A javaslatokat most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell megtárgyalnia és jóváhagynia.

A Bizottság elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjön az érintett felekkel az intézkedések gyors és hatékony végrehajtása érdekében.

Címlapkép forrása: EU

