  • Megjelenítés
Megszűnhet az EU széttagoltsága, ami évtizedek óta hátráltatja a gazdaságot
Uniós források

Megszűnhet az EU széttagoltsága, ami évtizedek óta hátráltatja a gazdaságot

Az Európai Bizottság átfogó intézkedéscsomagot fogadott el az uniós pénzügyi szolgáltatások egységes piacának akadálymentesítésére. A Megtakarítási és Befektetési Unió (Savings and Investment Union, SIU) stratégia részeként bevezetett csomag célja egy integráltabb, hatékonyabb és versenyképesebb pénzügyi rendszer létrehozása – jelentette be az uniós végrehajtó testület.

Az új intézkedéscsomag kilenc hónappal a SIU stratégia bejelentése után érkezett, ami jól mutatja a téma politikai fontosságát és sürgősségét.

Az Európai Bizottság célja, hogy megszüntesse az EU pénzügyi piacainak jelenlegi széttagoltságát, hiszen az uniós tőzsdék piaci kapitalizációja mindössze az EU GDP-jének 73%-át teszi ki, szemben az USA 270%-os értékével.

A csomag négy fő területre összpontosít. Egyrészt megszünteti a kereskedés, az elszámolás és a vagyonkezelés integrációjának akadályait, lehetővé téve a piaci szereplők számára a tagállamok közötti zökkenőmentesebb működést. Bevezetik a "Páneurópai Piacműködtető" (PEMO) státuszt a kereskedési helyszínek üzemeltetői számára, és egyszerűsítik a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását.

Másodszor, a csomag eltávolítja a megosztott főkönyvi technológiával (DLT) kapcsolatos innovációk szabályozási akadályait, módosítva a DLT kísérleti rendeletet a korlátok enyhítése és a jogbiztonság növelése érdekében.

Még több Uniós források

Kiakadt az USA diplomatája az EU "bántalmazása" miatt

Az EU rátenné a kezét az emberek megtakarítására – itt a 11 ezer milliárd eurós terv!

Szépen csendben teljesen visszacsinálnák a brexitet, a küszöb alatt visszafolynának a britek az EU-ba

Harmadik elemként a felügyeleti keretrendszer javítása szerepel, amely szorosan kapcsolódik a szabályozási akadályok megszüntetéséhez. A csomag jelentős piaci infrastruktúrák közvetlen felügyeleti hatáskörét ruházza át az Európai Értékpapír-piaci Hatóságra (ESMA).

Végül a csomag tovább egyszerűsíti a tőkepiaci keretrendszert az irányelvek rendeletekké alakításával és a tagállami hatáskörök és minimumszabályok csökkentésével.

Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért és a Megtakarítási és Befektetési Unióért felelős biztos hangsúlyozta: "Túl sokáig tűrtük azt a széttagoltságot, amely visszafogja gazdaságunkat. A valódi Egységes Pénzügyi Piac kiépítésével jobb lehetőségeket biztosítunk az embereknek vagyonuk gyarapítására, és erősebb finanszírozást teremtünk Európa prioritásaihoz."

A javaslatokat most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell megtárgyalnia és jóváhagynia.

A Bizottság elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjön az érintett felekkel az intézkedések gyors és hatékony végrehajtása érdekében.

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
A végletekig megy Ursula von der Leyen, az amerikaiak is üdvözölték az orosz pénzek felhasználását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility