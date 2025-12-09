Döntött Brüsszel: a kis- és középvállalkozások tömegeit érintő új szabályozást vezetnek be

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

A hétfőn elért megállapodás Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentős törvényhozási sikere a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törekvésében, amely második hivatali ciklusának egyik meghatározó küldetése.

Az új jogszabály, amely az első az úgynevezett omnibusz egyszerűsítési törvénycsomagok sorában, jelentősen csökkenti a vállalati fenntarthatósági közzétételi szabályok hatályát. A bürokrácia csökkentésének célja az európai vállalkozások versenyképességének növelése és a gazdasági növekedés ösztönzése.

A megállapodás egy éves intenzív tárgyalássorozat eredménye az uniós döntéshozók, befektetők, vállalkozások és civil társadalom között, miközben az éghajlatváltozás hatásai Európában egyre súlyosabbá váltak.

Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter, aki az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia nevében vezette a tárgyalásokat, kijelentette: "Ez fontos lépés közös célunk felé, hogy kedvezőbb üzleti környezetet teremtsünk, amely segíti vállalatainkat a növekedésben és az innovációban."

A megállapodás értelmében a jelentéstételi szabályok csak az 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató és 450 millió eurós nettó forgalommal rendelkező vállalatokra vonatkoznak majd.

Míg az ellátási láncra vonatkozó átvilágítási kötelezettségek csak a legnagyobb, 5000 alkalmazottal és legalább 1,5 milliárd eurós nettó forgalommal rendelkező cégeket érintik.

A vállalatoknak nem kell átállási terveket készíteniük, amelyek részletezik, hogyan kívánják üzleti modelljüket az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célok elérése érdekében átalakítani.

A döntéshozók megszüntették azt az uniós szintű jogi keretet is, amely lehetővé tette a civilek számára, hogy a vállalkozásokat felelősségre vonják ellátási láncaik emberi jogokra vagy helyi ökoszisztémákra gyakorolt hatása miatt.

Az Európai Parlament képviselői december 16-án szavaznak majd a megállapodás végleges elfogadásáról, így még lehetőségük van elutasítani a társjogalkotók által elfogadott szöveget, ha azt túlságosan eltérőnek tartják eredeti álláspontjuktól.

Címlapkép forrása: Portfolio