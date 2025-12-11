Brüsszel asztalra csapott az árrésstop miatt, az intézkedés miharabbi felfüggesztését követelik a kormánytól

A Bizottság két indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz az élelmiszer- és drogériai termékek kiskereskedelmére vonatkozó árrést korlátozó intézkedések miatt. Csak két hónapot adtak a helyzet kezelésére.

Az EU-s intézmény azt nehezményezi, hogy a magyar szabályozás minden nem magyar tulajdonú vállalkozásra kötelező korlátozásokat ír elő, miközben a magyar cégek egy része mentesül a szabályok alól.

Az egyik eljárás az élelmiszer-kiskereskedelemben alkalmazott árréskorlátokra vonatkozik.

A másik hasonló, de a nem élelmiszer jellegű drogériai termékek értékesítését érinti.

A Bizottság álláspontja szerint Magyarország olyan alacsony árrésplafont határozott meg, amely nem teszi lehetővé a vállalkozások számára, hogy fedezzék működési költségeiket. Ez különösen a külföldi tulajdonú üzletláncokat kényszeríti arra, hogy bizonyos termékeket veszteséggel értékesítsenek.

Bár ezek a szabályok formálisan minden élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásra érvényesek, az árbevétel alapján meghatározott adókötelezettség az Európai Bizottság szerint diszkriminatívan csak a Magyarországon működő, de külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat érinti hátrányosan. Azt is megállapítják, hogy a kötelezően alkalmazható árrés olyan szűk, hogy a vállalatok nem tudják belőle fedezni működési költségeiket.

A magyar kormány korábbi válaszlevelében azzal érvel, hogy az árrés csupán a kereskedők „profitját” korlátozza. A Bizottság szerint azonban a korlátozások nemcsak a verseny torzulásához vezethetnek, hanem magyar munkavállalók munkahelyeit is veszélyeztetik, mivel az érintett üzletláncok alkalmazottainak túlnyomó többsége magyar.

A testület úgy véli, hogy az intézkedések nem igazolhatók közérdekű célokkal, és túlzottan beavatkoznak a gazdasági szereplők működésébe, ezért június közepén hivatalos vizsgálatot kezdett a 2025 márciusában bevezetett árrésstop ügyében. Most, hogy megkezdődött az eljárás második szakasza,

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon az indokolással ellátott véleményekre és módosítsa a jogszabályokat.

Amennyiben ez nem történik meg, a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé viheti, amely kötelezheti Magyarországot a szabályozás megváltoztatására.

