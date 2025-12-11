Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán

Több országot is kijelölt az Egyesült Államok múlt héten nyilvánosságra hozott dokumentumának nem publikus része, így Magyarországon túl Ausztriát, Lengyelországot és Olaszországot is kulcsszereplőnek látja abban, hogy a Trump-adminisztráció saját képére formálja az egész Európai Uniót. Bár az amerikai kormány tagadja, hogy létezne egy titkosított verzió, az már a nyilvános dokumentumból is kiolvasható volt, hogy már teljesen más világot vizionál az Egyesült Államok, mint a hidegháború végén. Ugyanaz utóbbi egy évnek voltak biztatóbb pillanatai a transzatlanti kapcsolatok szemszögéből, az EU általános meglátása szerint az USA új vezetése túl kiszámíthatatlan ahhoz, hogy a jövőben rájuk hagyatkozhasson.

Donald Trump amerikai elnök régóta fogalmaz meg erős kritikát az Európai Unióval szemben, azonban a frissen publikált nemzetbiztonsági stratégiája (NSS) meglehetősen éles reakciót váltott ki több tagállami vezetőből, akik többnyire azt az üzenetet fogalmazták meg, hogy ne kívülről akarják megmondani, hogy nézzen ki a kontinens politikai berendezkedése.

Az amúgy is feszült viszonyt tovább élezte, hogy a Defense One amerikai szakportál azt állítja, bepillantást nyertek az NSS egy nem nyilvános verziójába. Az alternatív dokumentum létezésére egyelőre semmilyen konkrét bizonyíték nincs, azonban a lap szerint a titkosított fejezetek részletesebben kifejtik, hogy Donald Trump milyen stratégiával formálná át Európát, és hogy milyen történelmi hibákat vétett eddig az USA, saját geopolitikai felfogásában.

Már a nyilvános dokumentum is a migráció által okozott civilizációs cserét jelöli meg problémának az EU és a NATO jövőjének szempontjából is, amit a Trump-kormány "patrióta" politikai szövetségeseinek támogatásával akartak kezelni, jellemzően a közép-, kelet- és dél-európai régiókban.

A dokumentum bővített verziója azonban a Trump által hazafiasnak mondott szemléletmód felfuttatásán túl, közvetlenül kimondja, hogy

támogatni kell azokat a pártokat, mozgalmakat, valamint szellemi és kulturális személyiségeket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmód megőrzését / helyreállítását tűzik ki célul... miközben továbbra is Amerika-barátok maradnak.

Ami a nyilvános verziónál azonban még konkrétabban arra utal, hogy Trump a jelenlegi Unió destabilizálását tűzte ki célul, hogy

Magyarország, Lengyelország, Olaszország és Ausztria esetében olyan szorosabb együttműködést szorgalmaz, amelynek az explicit célja, hogy elhúzzák őket az Európai Uniótól.

A négy ország közül azonban jelenleg Magyarország az egyetlen, ami nyíltan és határozottan kritikus Brüsszellel szemben, és bár euroszkeptikus elemek mindenhol vannak, jelenleg az a helyzet, hogy az orosz–ukrán konfliktus a korábbinál jóval erősebb egységesebbé kovácsolta az EU tagállamait.

Az irányba állás persze döcögősen megy, de az, hogy a francia vezetés jóval megértőbb a német export érdekeivel kapcsolatban, míg a védelmi költségvetését évtizedek óta leépítő Bundestag óriási haderőfejlesztést jelentett be egyértelműen azt mutatja, hogy az EU megértette:

nem érdemes végletekig a nemzeti prioritásokat a közös célok elé helyezni, mert az a globális versenyképesség rovására megy, ezzel pedig végső soron nemzeti jelentőségük is csorbulna.

Az NSS állítólagos bővebb verziója kitér a G8 visszaállítására és G9-re való kibővítésére is, amely visszavenné Oroszországot és hozzáadná Kínát is a nemzetközi csoportosuláshoz. Ezen belül még felveti egy "Core 5" életre hívását is, amely az oroszokon és kínaiakon kívül Indiát és Japánt emelné még az USA mellé, kihagyva a demokratikus működéshez szorosabban ragaszkodó Németországot, Franciaországot, Olaszországot és Kanadát.

A bővített dokumentum a lap szerint részletesen tárgyalja az amerikai hegemónia "kudarcát" is, miszerint az nem csak helytelen, hanem elérhetetlen célkitűzés volt. A stratégia szerint

a hidegháború vége után az amerikai külpolitikai elit meggyőzte magát arról, hogy az egész világ állandó amerikai dominanciája országunk érdekében áll. Más országok ügyei azonban csak akkor érintenek minket, ha tevékenységük közvetlenül veszélyezteti érdekeinket.

A Trump-kormány alapvetően ezt az érvelést használja fel arra, hogy kivonja az USA-t Európa védelméből, miközben figyelmét Dél-Amerika, azon belül is a venezuelai drogkartellek felé fordítja.

A dokumentum szerint nem az Egyesült Államok feladata egyedül megoldani a globális válságokat, de Kína és Oroszország sem helyettesítheti őket a nemzetközi porondon. A stratégia azt javasolja, hogy "regionális bajnokokkal" kell partnerséget kötni a stabilitás fenntartása érdekében, ami

könnyen értelmezhető úgy, hogy Izraelhez hasonló szövetségeseket keresnek, amelyekkel megszakíthatatlan érdekkapcsolatokat alakítanak ki.

Ez a megközelítés azonban nehezen összeegyeztethető azzal az elképzeléssel, hogy a hagyományos államközi diplomáciai szokások helyett, politika ideológia és személyes kapcsolatok alapján válassza meg szövetségeseit az USA, hacsak nem része a tervnek az is, hogy mindent elkövessen a barátinak kijelölt kormányok leválthatatlanságáért.

A cikk megjelenése után persze a Fehér Ház tagadta, hogy létezne bármilyen alternatív verziója a publikált NSS-nek, azonban ennek valóságalapjától függetlenül kérdéses, hogy a "megtámogatott" szereplők mennyire bízhatnak Trumpban, mikor az ideológiailag legközelebb álló magyar kormányt is kétszer hazudtolta meg az USA az utóbbi hetekben, a gazdasági védőpajzs és az olajszankciók alóli mentesség kapcsán is.

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images