  • Megjelenítés
Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán
Uniós források

Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán

Portfolio
Több országot is kijelölt az Egyesült Államok múlt héten nyilvánosságra hozott dokumentumának nem publikus része, így Magyarországon túl Ausztriát, Lengyelországot és Olaszországot is kulcsszereplőnek látja abban, hogy a Trump-adminisztráció saját képére formálja az egész Európai Uniót. Bár az amerikai kormány tagadja, hogy létezne egy titkosított verzió, az már a nyilvános dokumentumból is kiolvasható volt, hogy már teljesen más világot vizionál az Egyesült Államok, mint a hidegháború végén. Ugyanaz utóbbi egy évnek voltak biztatóbb pillanatai a transzatlanti kapcsolatok szemszögéből, az EU általános meglátása szerint az USA új vezetése túl kiszámíthatatlan ahhoz, hogy a jövőben rájuk hagyatkozhasson.

Donald Trump amerikai elnök régóta fogalmaz meg erős kritikát az Európai Unióval szemben, azonban a frissen publikált nemzetbiztonsági stratégiája (NSS) meglehetősen éles reakciót váltott ki több tagállami vezetőből, akik többnyire azt az üzenetet fogalmazták meg, hogy ne kívülről akarják megmondani, hogy nézzen ki a kontinens politikai berendezkedése.

Az amúgy is feszült viszonyt tovább élezte, hogy a Defense One amerikai szakportál azt állítja, bepillantást nyertek az NSS egy nem nyilvános verziójába. Az alternatív dokumentum létezésére egyelőre semmilyen konkrét bizonyíték nincs, azonban a lap szerint a titkosított fejezetek részletesebben kifejtik, hogy Donald Trump milyen stratégiával formálná át Európát, és hogy milyen történelmi hibákat vétett eddig az USA, saját geopolitikai felfogásában.

Már a nyilvános dokumentum is a migráció által okozott civilizációs cserét jelöli meg problémának az EU és a NATO jövőjének szempontjából is, amit a Trump-kormány "patrióta" politikai szövetségeseinek támogatásával akartak kezelni, jellemzően a közép-, kelet- és dél-európai régiókban.

A dokumentum bővített verziója azonban a Trump által hazafiasnak mondott szemléletmód felfuttatásán túl, közvetlenül kimondja, hogy

Még több Uniós források

Néhány héten belül újabb több százmilliárd forintnyi EU-pénzt veszít el véglegesen a magyar kormány

Az EU nagy hálózati forradalmat indít: olcsóbb energia, nagyobb függetlenség jöhet Európának

Ursula von der Leyen: kezünkbe vesszük a migrációt, újabb szankciós rezsim érkezik

támogatni kell azokat a pártokat, mozgalmakat, valamint szellemi és kulturális személyiségeket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmód megőrzését / helyreállítását tűzik ki célul... miközben továbbra is Amerika-barátok maradnak.

Ami a nyilvános verziónál azonban még konkrétabban arra utal, hogy Trump a jelenlegi Unió destabilizálását tűzte ki célul, hogy

Magyarország, Lengyelország, Olaszország és Ausztria esetében olyan szorosabb együttműködést szorgalmaz, amelynek az explicit célja, hogy elhúzzák őket az Európai Uniótól.

A négy ország közül azonban jelenleg Magyarország az egyetlen, ami nyíltan és határozottan kritikus Brüsszellel szemben, és bár euroszkeptikus elemek mindenhol vannak, jelenleg az a helyzet, hogy az orosz–ukrán konfliktus a korábbinál jóval erősebb egységesebbé kovácsolta az EU tagállamait.

Az irányba állás persze döcögősen megy, de az, hogy a francia vezetés jóval megértőbb a német export érdekeivel kapcsolatban, míg a védelmi költségvetését évtizedek óta leépítő Bundestag óriási haderőfejlesztést jelentett be egyértelműen azt mutatja, hogy az EU megértette:

nem érdemes végletekig a nemzeti prioritásokat a közös célok elé helyezni, mert az a globális versenyképesség rovására megy, ezzel pedig végső soron nemzeti jelentőségük is csorbulna.

Az NSS állítólagos bővebb verziója kitér a G8 visszaállítására és G9-re való kibővítésére is, amely visszavenné Oroszországot és hozzáadná Kínát is a nemzetközi csoportosuláshoz. Ezen belül még felveti egy "Core 5" életre hívását is, amely az oroszokon és kínaiakon kívül Indiát és Japánt emelné még az USA mellé, kihagyva a demokratikus működéshez szorosabban ragaszkodó Németországot, Franciaországot, Olaszországot és Kanadát.

A bővített dokumentum a lap szerint részletesen tárgyalja az amerikai hegemónia "kudarcát" is, miszerint az nem csak helytelen, hanem elérhetetlen célkitűzés volt. A stratégia szerint

a hidegháború vége után az amerikai külpolitikai elit meggyőzte magát arról, hogy az egész világ állandó amerikai dominanciája országunk érdekében áll. Más országok ügyei azonban csak akkor érintenek minket, ha tevékenységük közvetlenül veszélyezteti érdekeinket.

A Trump-kormány alapvetően ezt az érvelést használja fel arra, hogy kivonja az USA-t Európa védelméből, miközben figyelmét Dél-Amerika, azon belül is a venezuelai drogkartellek felé fordítja.

A dokumentum szerint nem az Egyesült Államok feladata egyedül megoldani a globális válságokat, de Kína és Oroszország sem helyettesítheti őket a nemzetközi porondon. A stratégia azt javasolja, hogy "regionális bajnokokkal" kell partnerséget kötni a stabilitás fenntartása érdekében, ami

könnyen értelmezhető úgy, hogy Izraelhez hasonló szövetségeseket keresnek, amelyekkel megszakíthatatlan érdekkapcsolatokat alakítanak ki.

Ez a megközelítés azonban nehezen összeegyeztethető azzal az elképzeléssel, hogy a hagyományos államközi diplomáciai szokások helyett, politika ideológia és személyes kapcsolatok alapján válassza meg szövetségeseit az USA, hacsak nem része a tervnek az is, hogy mindent elkövessen a barátinak kijelölt kormányok leválthatatlanságáért.

A cikk megjelenése után persze a Fehér Ház tagadta, hogy létezne bármilyen alternatív verziója a publikált NSS-nek, azonban ennek valóságalapjától függetlenül kérdéses, hogy a "megtámogatott" szereplők mennyire bízhatnak Trumpban, mikor az ideológiailag legközelebb álló magyar kormányt is kétszer hazudtolta meg az USA az utóbbi hetekben, a gazdasági védőpajzs és az olajszankciók alóli mentesség kapcsán is.

Kapcsolódó cikkünk

Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjainál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
6 milliárd eurós magyar program áll egy nejlonzacskónyi készpénz miatt: Navracsics Tibor levélben kéri a feloldást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility