Néhány héten belül újabb több százmilliárd forintnyi EU-pénzt veszít el véglegesen a magyar kormány

Magyarország kevesebb mint egy hónapon belül újabb jelentős uniós forrásoktól eshet el, mivel a jogállamisági követelmények teljesítésében továbbra sincs előrelépés, és a brüsszeli felfüggesztések változatlanul érvényben maradtak. A veszteségeket egyszerre növelik a migrációs bírság levonásai, az év végén automatikusan érvényesülő n+2 szabály, valamint a félidős felülvizsgálaton végrehajtott, végül visszafelé elsülő kormányzati manőver. Így a ciklus közepére három külön csatornán is halmozódnak azok a tételek, amelyek véglegesen csökkentik a Magyarországnak járó uniós keretet.

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy Magyarország 2025 végéig újabb jelentős uniós forrásokat veszít el véglegesen, mivel a jogállamisági feltételek teljesítésében továbbra sincs érdemi előrehaladás. Mint ismert, Magyarország továbbra sem férhet hozzá a kohéziós források egy 6,3 milliárd forintos szeletére a jogállamisági tárgyú viták miatt, amelyek az Európai Bizottsággal állnak fent.

A brüsszeli – főként a korrupciós, igazságügyi, valamint átláthatósági – követelmények kielégítetlensége miatt a felfüggesztések változatlanul érvényben maradtak, ami nemcsak azt jelenti, hogy a kormány most nem hívhatja le a most felfüggesztett tételeket, hanem konkrét veszteséget is okoz, ha december 31-ig nem sikerül ezeket az ügyeket rendezni.

Három tétel is súlyos veszteséget okozhat

A legnagyobb idei tétel az n+2 szabály következménye. A 2023-as kötelezettségvállalások azon részét, amelyhez a kormány a jogállamisági felfüggesztések miatt nem tudott hozzáférni, 2025. december 31-én törölni kell a költségvetésből.

Az Európai Bizottság korábbi közlései szerint emiatt évente nagyjából 1,01 milliárd eurót vonnak le, amely így már nem hívható le a későbbi években sem.

A 2022-es keret a tavalyi, szintén 1 milliárd eurós levonásával együtt így már 2 milliárd eurónyi uniós forrás válik teljesen elérhetetlenné az eredetileg hozzáférhető 21,7 milliárd eurós kohéziós keretből.

A második tétel a migrációs bírság már terheli a magyar költségvetést : az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatásokból vonja le a napi bírságösszeget és annak kamatait minden megítélt kifizetésnél. A folyamat akkor zárul le, amikor a kormány megfelel a bírósági ítéletben rögzített kötelezettségeknek — ha ez 2025. december 31-ig nem történik meg, akkor addig vonják le a 2024 júniusában megítélt napi 1 millió eurós bírságot, amíg nem teljesíti a feltételeket a kormány.

Ebből 566 millió eurónyi büntetéstétel gyűlhet össze az év végéig, amihez jön még az átlagosan 6,5 százalékos büntetőkamatok. Ez az összeg technikailag teljes egészében elveszik a levonások, végrehajtások miatt.

Emellett már 2024-ben levonták a szankció 200 millió eurós egyszeri tételét (szintén büntetőkamatokkal együtt), amely véglegesen csökkentette a Magyarországnak járó kohéziós keretet. A bírság tehát tényleges forrásvesztést okoz: a kormány nem közelebb kerül a pénzhez, hanem kevesebbet írnak jóvá számára a kifizetéseknél, így a büntetés összege uniós forrásként végleg kiesik.

A harmadik tényező a félidős felülvizsgálat során végrehajtott átcsoportosítási kísérlet, amely egy kiskapu kihasználására épült, végül azonban további – eddig ideiglenes – veszteségeket okozott. A magyar kormány a befagyasztott tételekből 545 millió eurót próbált átmozgatni olyan programokba, amelyek kifizetései nem voltak felfüggesztve, ám a Bizottság jogi szolgálata megállapította, hogy Magyarország nem zárta ki teljes körűen a modellváltott egyetemeket a támogatásokból.

Ezért az áthelyezett tételeket is zárolni kellett, és a befagyasztott összeg 2,4 milliárdról 2,7 milliárd euróra nőtt.

Ha a felfüggesztés marad, akkor az újabb végleges elvonásokat jelenthet majd 2026-ban a kötelezettségvállaláshoz kötött n+3 szabály miatt. A művelet tehát egyelőre nem enyhítette, hanem növelte a blokkolt keretet, miközben a kormány célja épp az lett volna, hogy bizonyos forrásokhoz hozzáférjen. Bár a STEP-program magasabb előfinanszírozási aránya révén némi előleget így is le lehetett hívni, ez nem jelent valós forrásfelszabadítást, mert az előleg is csak akkor válik ténylegesen megnyert pénzzé, ha később megtéríthető — márpedig ezt továbbra is a jogállamisági feltételek teljesülése akadályozza.

Súlyos tételt bukunk így

A fenti tételek együtt már most több milliárd eurós veszteséget jelentenek a 2021–2027-es ciklus magyar forráskeretében, és 2025 végére ez a hiány várhatóan tovább növekszik. Ha a kormány és az új Európai Bizottság között a tárgyalások őszig sem mozdulnak előre, akkor 2026-ban újabb n+2-es kör következik, amely a mostani blokkolások mellett ismét jelentős automatikus forrásvesztéssel járhat.

Ha az összes – a helyreállítási forrásokkal és agrártámogatásokkal együtt nézett – uniós keretünket nézzük, akkor számításaink szerint annak 7,5 százalékát bukja Magyarország véglegesen.

Ha csak az eredeti 21,7 milliárdos kohéziós keretet vesszük alapul, akkor a kohéziós források 13,5 százalékát égették már el a jogállamisági viták.

Máshol is ketyeg az időzített bomba

Ehhez jön hozzá, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) vissza nem térítendő támogatási és hitelrészéhez sem fér hozzá a kormány a jogállamisági tárgyú szupermérföldkövek kielégítetlensége miatt. Itt összesen 10,4 milliárd euró (6,5 milliárd eurónyi közvetlen támogatás és 3,9 milliárd eurónyi kedvezményes hitel) esetében ketyeg az óra. Az RRF ugyanis egy fix lezárási határidővel rendelkező eszköz, ez pedig elvileg 2026. májusában jár le, ha addig egy tagállam nem hajtotta végre a meghatározott reformokat, valamint nem zárta le a szükséges projekteket, akkor nem kaphatja meg a kifizetéseket.

Ahogy arról írtunk, a kormány egy kiskapuval egy fejlesztési alapot hozna létre a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésével, ahonnan aztán évek alatt fizetne ki 4 milliárd eurónyi összeget például energiahatékonysági fejlesztésekre, de Brüsszel egészen addig nem téríti meg a tételt, amíg a jogállami tárgyú reformokat nem fejezik be Magyarországon. Így viszont annyi történhet, hogy az összeget örökre nem veszíti el a költségvetés, ha az Európai Bizottság rábólint a helyreállítási terv módosítására.

Ettől még a RePowerEU-hitel része teljesen elérhetetlenné válhat jövő nyár elején, ha a kabinet nem kezeli a brüsszeli átláthatósági és korrupcióellenes aggályokat.

Az is kérdéses, hogy a védelmi fejlesztésekre lehívott 14,7 milliárd eurónyi SAFE-hitelt az Európai Bizottság jóváhagyja-e Magyarországnak. Ha pedig igen, akkor ott is érvényesek lesznek-e a kifizetéseket blokkoló jogállami kötelmek. Erről várhatóan jövő év elején hoznak majd döntést Brüsszelben.

