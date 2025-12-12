Brüsszel a választások után tovább fokozná a nyomást a magyar túlköltekezés miatt

Akármelyik párt alakít kormányt jövő tavasszal, a választások után rögtön egy érzékeny uniós megfelelési kényszerrel találhatja szembe magát, ugyanis a Bizottság kevés esélyt lát arra, hogy a magyar vezetés addigra le tudná nyomni a Covid-járvány óta fennálló költségvetési hiányt.

A túlzottdeficit-eljárásokat 2024-ig felfüggesztették a járvány hatására, de azóta visszaállt a rendes elvárás, miszerint a hiány nem haladhatja meg a 3 százalékot. Ennek be nem tartása

idővel a felügyelet növelését és pénzügyi szankciókat is vonhat maga után.

Bár a magyar tervezet hosszas egyeztetés után 2025 januárjában átment, az eljárást nem zárták le, csak ideiglenesen felfüggesztették. Emellett a kormány júniusban megkapta az engedélyt a mozgástér 1,5 százalékos bővítésére, amely bár elviekben csak védelmet támogató kiadásokat finanszírozhat, a gyakorlatban lehet némi extra rugalmasságra számítani tőle. Azonban ez sem bizonyult elégnek.

Ahogy azt mi is megírtuk, az EB már novemberben jelezte, hogy erre lehet számítani, annak ellenére is, hogy a kormány beadványában még az általa valójában várt 4,6%-nál valamivel kisebb 2026-os hiánnyal számolt. A beadás után azonban nem sokkal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 5 százalékosra változtatta a hiánycélt jövőre is, ami már nem összeegyeztethető a határértékekkel.

Az eredeti terv szerint épp 2025 végére kellene visszaérni a határszint alá, ez azonban úgy tűnik, nehezen illeszthető össze a kormány által is felvázolt, jóval magasabb hiányszámokkal, így

a túlzottdeficit-eljárás pont akkor szigorodhat meg jelentősen, miután eldőlt, hogy ki alapíthat kormányt az április választások után.

Magyarországon kívül csak Málta van jelenleg hasonló helyzetben, míg a jelenleg is legsúlyosabb hiánnyal küzdő Romániában működni látszanak a nyáron behozott reformok, és így a 2024-es 9,3 százalékos hiányt jövőre a 6 százalékhoz közelíthetik. Emiatt Dombrovskis egyelőre úgy látja, hogy ott nem lesz szükség büntető lépésekre.

Címlapkép forrása: EU