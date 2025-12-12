Brüsszel átírja a szabályokat: végtelen időre zárolt maradhat a gigantikus orosz vagyon

Az uniós tagállamok célja, hogy
az eddig félévente megújított eszközbefagyasztást korlátlan időtartamúvá tegyék.
Ez 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont érint. A Reuters rámutat, hogy ezzel a lépéssel kiküszöbölhető az a kockázat, hogy Magyarország vagy Szlovákia megakadályozza a befagyasztás meghosszabbítását.
A döntés megkönnyítené Belgium támogatását is az EU azon tervéhez, hogy a befagyasztott orosz pénzből származó forrásokra támaszkodva
akár 165 milliárd eurós hitelt biztosítsanak Ukrajnának a 2026-os és 2027-es katonai és polgári költségvetési szükségletek fedezésére.
A hitelt Ukrajna csak akkor fizetné vissza, ha Oroszország háborús kártérítést fizetne Kijevnek, így a konstrukció gyakorlatilag előrehozott jóvátételként működne.
Az uniós vezetők várhatóan december 18-án véglegesítik a részleteket, írja a Reuters.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
