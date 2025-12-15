  • Megjelenítés
Kőkemény lépést tesz a magyar kormány az Európai Bírósággal szemben
Uniós források

Kőkemény lépést tesz a magyar kormány az Európai Bírósággal szemben

Magyarország kártérítési pert indít az Európai Unió Bíróságával szemben a menekültügyi ügyben kiszabott rekordbírság miatt. A kormány szerint az ítélet aránytalan volt és sértette az eljárási garanciákat, miközben a pénzügyi következmények már most érzékelhetők az uniós források levonásán keresztül. A jogi realitások alapján azonban a per kimenetele erősen bizonytalan, miközben a napi bírság tovább halmozódik.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter hétfőn bejelentette: Magyarország kártérítési pert indít az Európai Unió Bíróságával szemben a menekültügyi ügyben kiszabott bírság miatt – számolt be az MTI.

A kereset nem magát a jogerős ítéletet támadja, hanem azt állítja, hogy a bíróság eljárása jogsértő volt, ezért az abból eredő kárt az uniós intézménynek kellene viselnie.

A miniszter szerint az ítéletben szereplő 200 millió eurós átalányösszeg és a napi 1 millió eurós bírság mértéke példátlan, különösen ahhoz képest, hogy a Bizottság ennél lényegesen alacsonyabb összeget kért.

Tuzson érvelése szerint az EUB megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert nem jelezte előre, hogy a Bizottság által kért összeg többszörösét tervezi kiszabni. Emellett hiányos indokolást, aránytalanságot és az egyenlő bánásmód elvének megsértését is felrótta a bíróságnak. A kormány álláspontja szerint ezért jogszerű lehet olyan kártérítési igény benyújtása, amelynek célja, hogy a bírság jelentős részét ne Magyarország, hanem az Európai Unió intézménye viselje.

Fontos tisztázni, hogy a tavaly júniusi ítélet lényege azonban nem politikai, hanem eljárásjogi kérdésekre épült. Az Európai Unió Bírósága ugyanis kimondta, hogy Magyarország nem hajtotta végre a 2020-as ítéletben előírt kötelezettségeket, mert továbbra sem biztosítja a menedékkérelmek benyújtásának tényleges lehetőségét, nem garantálja a kérelmezők jogait az eljárás ideje alatt, és hiányosan alkalmazza a jogellenesen tartózkodók visszaküldésére vonatkozó uniós szabályokat.

Az ítélet nem írja elő menekültek befogadását, kizárólag a jogi hozzáférés és eljárási garanciák biztosítását kéri számon.

A bírság végrehajtása már folyamatban van tavaly nyár óta és ezért súlyos árat fizet a kormány. Az Európai Bizottság a napi 1 millió eurós összeget automatikusan levonja a Magyarországnak járó uniós kifizetésekből, kamatokkal együtt. Ha a kormány 2025 végéig nem teljesíti az ítéletben foglaltakat,

az év végéig körülbelül 566 millió euró halmozódhat fel, az egyszeri 200 millió eurós tételt pedig már korábban végleg levonták a kohéziós forrásokból érkező kifizetésekből.

Ezek az összegek technikailag és pénzügyileg elvesznek, nem kerülnek vissza a magyar költségvetésbe. Ráadásul egy késedelmi, büntetőkamat is terheli a kifizetéseket.

Ahogy arról korábban írtunk, a kormány jogi mozgástere szűk. Az EUB kártérítési pereiben rendkívül magas a bizonyítási küszöb: azt kellene igazolni, hogy a bíróság súlyos és nyilvánvaló jogsértést követett el, ami ritkán vezet sikerre. Ráadásul a per évekig elhúzódhat, miközben a napi bírság addig is halmozódik, ha az ítéletet nem hajtják végre. Reális kimenetelként inkább eljárási viták és politikai üzenetek várhatók, mintsem a bírság érdemi visszafordítása.

Tavaly decemberben jelentette be a kormány, hogy jogi csatározásba kezd a menekültügyi bírság miatt. Az ügyhöz kapcsolódó költségekre akkor 600 millió forintot különítettek el a 2025-ös központi költségvetésből.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

