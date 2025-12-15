Kőkemény lépést tesz a magyar kormány az Európai Bírósággal szemben

Tuzson Bence igazságügyi miniszter hétfőn bejelentette: Magyarország kártérítési pert indít az Európai Unió Bíróságával szemben a menekültügyi ügyben kiszabott bírság miatt – számolt be az MTI.
A kereset nem magát a jogerős ítéletet támadja, hanem azt állítja, hogy a bíróság eljárása jogsértő volt, ezért az abból eredő kárt az uniós intézménynek kellene viselnie.
A miniszter szerint az ítéletben szereplő 200 millió eurós átalányösszeg és a napi 1 millió eurós bírság mértéke példátlan, különösen ahhoz képest, hogy a Bizottság ennél lényegesen alacsonyabb összeget kért.
Tuzson érvelése szerint az EUB megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert nem jelezte előre, hogy a Bizottság által kért összeg többszörösét tervezi kiszabni. Emellett hiányos indokolást, aránytalanságot és az egyenlő bánásmód elvének megsértését is felrótta a bíróságnak. A kormány álláspontja szerint ezért jogszerű lehet olyan kártérítési igény benyújtása, amelynek célja, hogy a bírság jelentős részét ne Magyarország, hanem az Európai Unió intézménye viselje.
Fontos tisztázni, hogy a tavaly júniusi ítélet lényege azonban nem politikai, hanem eljárásjogi kérdésekre épült. Az Európai Unió Bírósága ugyanis kimondta, hogy Magyarország nem hajtotta végre a 2020-as ítéletben előírt kötelezettségeket, mert továbbra sem biztosítja a menedékkérelmek benyújtásának tényleges lehetőségét, nem garantálja a kérelmezők jogait az eljárás ideje alatt, és hiányosan alkalmazza a jogellenesen tartózkodók visszaküldésére vonatkozó uniós szabályokat.
Az ítélet nem írja elő menekültek befogadását, kizárólag a jogi hozzáférés és eljárási garanciák biztosítását kéri számon.
A bírság végrehajtása már folyamatban van tavaly nyár óta és ezért súlyos árat fizet a kormány. Az Európai Bizottság a napi 1 millió eurós összeget automatikusan levonja a Magyarországnak járó uniós kifizetésekből, kamatokkal együtt. Ha a kormány 2025 végéig nem teljesíti az ítéletben foglaltakat,
az év végéig körülbelül 566 millió euró halmozódhat fel, az egyszeri 200 millió eurós tételt pedig már korábban végleg levonták a kohéziós forrásokból érkező kifizetésekből.
Ezek az összegek technikailag és pénzügyileg elvesznek, nem kerülnek vissza a magyar költségvetésbe. Ráadásul egy késedelmi, büntetőkamat is terheli a kifizetéseket.
Ahogy arról korábban írtunk, a kormány jogi mozgástere szűk. Az EUB kártérítési pereiben rendkívül magas a bizonyítási küszöb: azt kellene igazolni, hogy a bíróság súlyos és nyilvánvaló jogsértést követett el, ami ritkán vezet sikerre. Ráadásul a per évekig elhúzódhat, miközben a napi bírság addig is halmozódik, ha az ítéletet nem hajtják végre. Reális kimenetelként inkább eljárási viták és politikai üzenetek várhatók, mintsem a bírság érdemi visszafordítása.
Tavaly decemberben jelentette be a kormány, hogy jogi csatározásba kezd a menekültügyi bírság miatt. Az ügyhöz kapcsolódó költségekre akkor 600 millió forintot különítettek el a 2025-ös központi költségvetésből.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények
Körkép 2026 gazdasági és piaci várakozásairól.
A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést
Nagy kérdés, hogy reagál a jen.
Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt
196 milliárd eurós kereset.
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Mélyebb összefüggések, exkluzív tartalmak, kevesebb zaj – most 50% kedvezménnyel.
Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet
Szerinte "valódi csapatoknak" kell garantálni Ukrajna biztonságát.
Rendőrök lepik el az utakat mától: egyetlen célja van az akciónak
Egy héten keresztül tart a fokozott ellenőrzés.
Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre
Szigorúbb ellenőrzést rendeltek el.
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.