Totális brüsszeli belháború jöhet a vidéknek szánt uniós pénzek újraosztása miatt

Fajsúlyos emelést szeretne kilobbizni az Európai Parlament a következő hét évre szóló uniós költségvetéshez, amelyben leginkább a mezőgazdaság megsegítésére szánt forrásokat fokozná az Európai Néppárt jelentéstevője. Bár az uniós költségvetés körüli vita már a reformterv bemutatása előtt is kiélezett volt a felek között, november elején egy részleges kompromisszum született abban, hogy elvi szinten megóvják az agrártámogatások két pillérét. A megegyezés szerint az új forma marad, az EP azonban azóta bemutatta konkrét számait a tervezethez, amely még több tagállami hozzájárulást kérne el olyan területekre, amely az Ursula von der Leyen vezette Bizottság szerint nem biztos, hogy hozzájárul Európa versenyképességéhez.

Jelenleg az unió közös agrárpolitikája (KAP) elsősorban két jelentős forrásból, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) működik. Az EMGA 291,1 milliárd eurós költségvetéssel a közvetlen kifizetéseket és a piaci intézkedéseket finanszírozza, míg az EMVA 95,5 milliárd eurót biztosít a vidékfejlesztési programokra, így a két alap összesen 386,6 milliárd eurót tesz ki a 2021–2027-es időszakban.

Az első pillért jelentő közvetlen kifizetések – például a területalapú jövedelemtámogatás, az ágazatspecifikus termeléshez kötött támogatások és az agroökológiai rendszerek – minden tagállamban kötelezők, míg a második pillérhez, a vidékfejlesztési intézkedésekhez tagállami társfinanszírozás szükséges, 50 és 85 százalék közötti uniós hozzájárulási arányokkal.

A tagállamok jelenleg KAP stratégiai tervekben határozzák meg, hogyan használják fel a forrásokat az uniós célok – így például a fenntarthatóság – érdekében, azonban a rendszer egyre több bírálatot kap túlzott összetettsége, adminisztratív terhei és a versenyképességi aggályok miatt is.

Főként azért, mert a jelenlegi struktúra a források megszerzésének priorizálására ösztönzi a gazdákat, ahelyett hogy a jobb termeléshez szükséges befektetéseket hajtanák végre.

A 2028–2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) javaslata ezért teljesen átalakítaná a támogatások rendszerét, és a KAP nem egy külön fejezet lenne, hanem nagy részben beolvadna az újonnan létrehozott Nemzeti és Regionális Partnerségi Alapokba (NRP), amelyek tagállami és versenyképességi prioritások alapján osztanák be az elérhető források legjelentősebb részét.

Forrás: Európai Bizottság

Ez az új, egységes alap 14 meglévő uniós alapot vonna össze, köztük az EMGA-t és az EMVA-t is. A júliusban bemutatott MFF-javaslat szerint az NRP folyó árakon 865 milliárd euró vissza nem térítendő támogatási kerettel működne, amelyből a mezőgazdaság a kohéziós politika, a szociális programok, a halászat és a biztonságpolitika területeivel egymással is versenyezne a forrásokért. Így az EP részéről az elejétől komoly aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a gazdáknak kevesebb jutna, mint amennyihez hozzászoktak a jelenlegi ciklusban.

Az első ütközet ebben a témában még a nyár végén zajlott le a Parlament és a Bizottság között, amikor Ursula von der Leyen az ellene indított bizalmatlansági indítvány miatt kénytelen volt beígérni, hogy a szociális alap, valamint a zöldítést elősegítő beruházások szorgalmazása mellett az NRP-n belül egy jelentős részt a gazdák közvetlen támogatására fognak elkülöníteni.

Ezt egy 293,7 milliárd eurós összegben határozták meg folyó árakon, ami bár nominálisan kicsit magasabb, mint a jelen ciklusban ide szánt 291 milliárd,

a valóság az, hogy fix 2025-ös áron csupán 261 milliárd euróról. Vagyis a KAP ezen része technikailag jelentősen csökkenne a korábbiakhoz képest.

Persze az attól függ, hogy az adott tagállam mire költi az NRP-ben nem elkülönített mintegy 450 milliárd eurós részt, így még ha hamar meg is egyeznek az új struktúrában, akkor sem lehet majd konkrét számokat látni egészen 2027 végéig, amikorra meg kell egyezni a Bizottsággal a lehívható források elköltéséről.

Ez az ellenőrzési funkció gyengülése miatt aggályos a parlamenti pártcsaládok mindegyikének, azonban különösen érzékeny kérdés a jobboldalra sorolható tömörüléseknek – így a Néppártnak is –, hiszen a mai napig jelentősen függenek a vidéken élő szavazóbázisaiktól.

Leginkább attól tartanak, hogy miközben a magyar kormányzati narratívában is kiemelt uniós versenyképesség válik elsődleges szemponttá, a legnagyobb megtérülést ígérő beruházások nem a mezőgazdaságban, hanem a védelmi iparban, az energiaszektorban és az informatikai új technológiák területén jelennek meg. Ez azt vetíti előre, hogy a 2028-as ciklusváltás után az agrárszektornak érdemi forráscsökkenéssel kell szembenéznie.

Emiatt valójában már az eddig elkülönített mintegy 294 milliárd euró is jelentős lépés, hiszen ebből a csökkenés ellenére is jelentős mértékig finanszírozhatók a területhez és termeléshez kötött támogatások, a természeti hátrányokkal küzdő birtokok kompenzációja, valamint az éghajlatváltozás hatásait kezelő intézkedések is.

Ezen felül külön kiemelendő, hogy a 20 százaléknál nagyobb kiesések orvoslására félretett kockázatkezelési összeget nagyjából megdupláznák az MFF-tervezetben, évi 450–480 millió euróról 900 millió euróra, valamint hogy

a kisgazdákra való tekintettel esetükben 3000 euróra növelnék a maximálisan elérhető támogatást a korábbi 1250 euróhoz képest.

Ennek másik oldalán fontos újdonság az is, hogy a legnagyobb földbirtokosoknál 100 000 euróban maximálnák az évente elérhető támogatásokat, amelyeket fokozatosan csökkenthetnének 20–100 ezer euró közötti sávban, és a tagállamoknak differenciálniuk kell majd a kifizetéseket rászorultság alapján is, így a kisgazdák, a fiatal és női vállalkozók is preferenciában részesülhetnének.

Mindez azonban csak jelentősen megnövelt tagállami felelősségvállalással működhet, és még az említett kockázatkezelési alapnál (Unity Safety Net) sem garantált, hogy azt mindenképpen csak az agrárszektor szereplőinek veszteségeire teszik félre.

Például az elsősorban helyi mikrovállalkozások felhúzására kitalált LEADER programban térségi lemaradástól függően 15–60 százalékos társfinanszírozást kell majd vállalniuk a tagállamoknak. Továbbá most először a környezeti intézkedések sem lesznek 100 százalékban uniós forrásból támogatva, így az elkülönített 294 milliárd eurón belül ebben 30 százalékos részt kellene vállalni, afölött pedig a LEADER-hez hasonló szabályok vonatkoznának.

A nagyobb tagállami szerepvállalás és a folyó áron csökkenő támogatások mind azt mutatják, hogy a következő ciklusban a mezőgazdaság mindenképpen hátracsúszik a prioritáslistán. Ennek megfelelően nemrég az EP AGRI bizottságának elnöke, Veronika Vrecionová (Konzervatívok és Reformisták, Csehország) is elismerte, hogy

a támogatások jelenlegi szintje fenntarthatatlan az új kihívások tekintetében.

Az MFF-ért felelős jelentéstevő, Sigfried Mureșan (Néppárt, Románia) azonban novemberben újabb sikerként jelenthette be, hogy megőrizték a KAP második pillérét is, mivel az elkülönített részen felül a megmaradt források 10 százalékát, mintegy 45–50 milliárd eurót javasolnak majd vidékfejlesztési célokra a Bizottság részéről.

Az eredmény keretezése kapott némi kritikát, ugyanis ez is csak irányelvként jelenne meg a jelenlegi szöveg szerint, de mivel az útmutatást átveszi a Bizottság, és végső soron náluk lesz az elbírálás, papíron legalábbis arra lehet számítani, hogy az NRP-értékeléseknél csak indokolt esetben lehet majd tőle eltérni.

Ebbe a második pillérbe tartozik a már korábban említett LEADER program és minden egyéb mezőgazdasági-vidékfejlesztési beruházás, amelynek majd a különböző védelmi, technológiai, energetikai vagy egy szóval stratégiai fontosságú területekkel kellene versenyeznie.

Ezen felül még két helyről szerezhető forrás az agrárium fejlesztésére: az újonnan létrehozott, 410 milliárd eurósra tervezett Versenyképességi Alapból, illetve az MFF 2000 milliárd eurós plafonja felett tervezett 150 milliárd eurós Catalyst Europe hitelkeretből, amely feltehetően a SAFE-eszközhöz hasonlóan nagyléptékű kezdőrúgást adhat egyes iparágaknak.

Az utóbbi forrásokért azonban ugyanazok a stratégiai szektorok versengenek, így várhatóan nem sok haszonra számíthat belőlük a vidék, ezért ha egy nagy összehasonlítást nézünk, akkor a KAP 2028-tól a következőképpen változhat:

Közös Agrárpolitika változása az MFF-ciklusok között Adott tétel 2021–2027 KAP költségvetés 2028–2034 "KAP" javaslat Teljes KAP 386,6 milliárd euró 293,7 milliárd euró (lekötelezett) + NRP pótlékok (változó) Közvetlen kifizetések (1. pillér) 291,1 milliárd euró 293,7 milliárd euró (lekötelezett) Vidékfejlesztés (2. pillér) 95,5 milliárd euró Nem kötelezett NRP költségvetésből finanszírozott (453 milliárd euró) Ökológiai programok A közvetlen támogatások 25%-a Elkülönített résznél 30% kötelező nemzeti társfinanszírozás, felette 15-60% tagállami önrész Kisgazdák támogatása Max. 1250 euró/év Max. 3000 euró/év Fiatal gazdák támogatása A közvetlen támogatások 3%-a "Starter csomag" (nincs fix költségvetés) Válság-tartalék 480 millió euró/év 6,3 milliárd eurós "Unity Safety Net" Forrás: Európai Parlament

A jelenlegi változat persze több aggályt is felvet. Az egyes országokban akár 20 százalékos támogatáscsökkenés komoly egyenlőtlenségeket szülhet a tagállamok gazdái között, és mindenhol, ahol nincs fix külön keret, várható, hogy az esetek nagy részében a mezőgazdaság háttérbe fog szorulni.

A nemzeti társfinanszírozás mértékének növelésével többek között a WWF és a Greenpeace is attól tart, hogy a nemzeti kormányoknak egyszerűen nem lesz motivációjuk a környezetvédelmi beruházásokra, ráadásul a Parlament továbbra is vitatja azt a kérdést, hogy a 10 hektár alatti telkek – vagyis az uniós gazdaságok 70 százaléka – mentesülhetnek-e a rendszeres ellenőrzések alól.

Ugyan a Parlament, és különösen Mureșan igyekszik erős vonalakat húzni, az MFF strukturális visszarendeződésére már nem igazán lehet számítani, mivel a Bizottság eltökélt abban, hogy egy egyszerűbb, átláthatóbb támogatási rendszer jöjjön létre, amely

elsősorban olyan kiadásokat részesít előnyben, amelyek közvetlenül hozzátehetnek az unió globális helyzetének javításához.

Persze Mureșan az elejétől hangsúlyozza, hogy ezt az EP-ben is értik: az új prioritásokat, és hogy a támogatások mindenképpen a védelem és a versenyképesség irányába fognak mozdulni a következő MFF-ben, ám a megmaradt források megfelelő elköltési módszeréről láthatóan eltér a Bizottság és a Parlament álláspontja, annak ellenére is, hogy mindkét intézményben a Néppárt politikusai – beleértve Ursula von der Leyent is – vannak vezető szerepben.

A résztvevők persze rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a következő MFF körüli vita elsősorban nem politikai jellegű, ugyanakkor nehezen lehet kivenni ezt a dimenziót a kérdésből, hiszen az ellenőrző funkció léte is rendszeresen visszatérő kérdés.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy ezen nincs szándéka megakasztani Mureșannak az együttműködést, és a Parlament felügyeleti szerepének kodifikálására a Bizottság is tett már utalásokat, így a javasolt keretösszeg mozgásterének kimerítése után a következő lépés annak megemelésére irányul.

Mureșan az elmúlt héten mutatta be az EP költségvetési bizottságában (BUDG) a következő MFF-re javasolt számait, amelyek érdemben megemelnék a 2028–2034-es időszakban rendelkezésre álló összeget.

A 2025-ös árakon számolt 1614 milliárdról 1782 milliárd euróra növelnék a teljes összeget, amely alsó hangon is 10 százaléknyi többletbefizetést jelentene a tagállamoknak.

Ugyan Mureșanék eleinte óvatosak voltak a számok feltornázásával, abban az elejétől igazuk van, hogy egy valóban „ambiciózusnak” nevezhető MFF-hez több pénzre van szükség, és bár a Bizottság több új saját forrást is belengetett, azoknak a sorsa önmagukban is kérdéses, és még velük együtt is leginkább a helyreállítási alap visszafizetésére menne el a következő ciklus költségvetésének nagy része.

Ezeket a befizetéseket a bruttó nemzeti jövedelem, azaz a GNI mértékében határozzák meg. A hozzájárulás mértéke a jelenlegi ciklus 1250 milliárd eurós költségvetéséhez képest ennek a jövedelemnek mindössze 1,13 százaléka volt előre jelezve.

Persze ezt jelentősen megnyomta a Covid-járvány kezelésére felvett helyreállítási hitel (RRF), amelyet azonban 2028-tól el kell kezdeni törleszteni, így a következő MFF mintegy 10 százaléka is elszállhat évente, kizárólag a kölcsön visszafizetésére.

Bár a 2000 milliárd eurós tervezet GNI-ben kifejezve 1,26 százaléka lenne a tagállamok bruttó bevételének, ebből 0,11 százalékot az RRF-visszafizetés emésztene fel, így

a gyakorlatban felhasználható összeg igazából csak 1,15 százalékra növekedne, vagyis a költségvetés hasznos emelése mindössze 0,02 százalék lenne.

A Mureșan által bemutatott javaslat ezt a hasznos részt emelné 1,27 százalékra, tehát a jelenlegi MFF teljes összege felé, és ezen felül kellene még forrást találni a helyreállítási hitel törlesztésére, amely így összesen a tagállamok GNI-jának 1,38 százalékának felelne meg.

A jelenlegi árfolyamon mintegy 170 milliárd eurónak megfelelő emelés legnagyobb része persze az NRP-alapba menne,

abban a reményben, hogy az ide irányított mintegy plusz 90 milliárd euró több mozgásteret ad a mezőgazdasági fejlesztésekre is.

Ezen felül a versenyképességi fejezet, ahol az új alapon túl a kutatás-fejlesztést célzó Horizon, az Erasmus+ és a stratégiai szektorok fejlesztésére fordított Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) kap helyet, mintegy 60 milliárd euróval, szintén több mint 10 százalékkal bővülne, míg a nemzetközi jelenlétre elkülönített Global Europe 21 milliárd eurós kiegészítést kapna.

Egyedül az uniós intézmények adminisztrációja nem részesülne pluszforrásokból, amely a következő MFF-re a teljes költségvetés 5–6 százalékára zsugorodna.

Többek között ez a parlamenti jelentés is a tárgyalóasztalra kerül a csütörtök–pénteken esedékes uniós csúcstalálkozón, ahol a tagállami vezetők idén utoljára ülnek le Ursula von der Leyennel az Európai Tanács keretein belül.

Bár a soros elnökséget vivő Dánia a mandátuma átvételekor úgy tűnt, arra kötelezte el magát, hogy nyitottabbá tegye a tagállamokat a nagyobb hozzájárulásra, a még több befizetés mindig kényes téma, különösen a gazdagabb államok vezetői számára.

A befizetésre való hajlandóság persze nagyban függ az adott ország választóinak érzékenységétől, az uniós forrásfelhasználáshoz kötődő korrupciós ügyek észlelhetőségétől és alapvetően az uniós hatékonyság megítélésétől, amely csak akkor teljesülne igazán, ha érdemi kérdésekben nem lennének látványos érdekellentétek.

Kisebb tagállamként Magyarország persze mindenképpen kedvezményezettje lenne egy nagyobb uniós büdzsének, de idén először egy időre nettó befizetővé váltunk, köszönhetően a jogállamisági aggályokra épülő forrászárolásoknak és a kifizetések ütemezésének.

A következő MFF-javaslat része egyébként az is, hogy a teljes NRP-összeg ilyen feltételekhez legyen kötve, amivel az eddig relatíve zavartalanul érkező agrártámogatások csapja is elzárulna 2028-tól. Bár az ilyen radikális feltételek elfogadása legalább olyan nehézkes a Tanácsban, mint a közös költségvetésbe történő befizetések növelése, egy áramvonalasabb és átláthatóbb rendszerben a két gondolat elviekben egymást erősítené.

Címlapkép forrása: EU