Váratlan támadás érte az Európai Uniót: Trump vérében fürdenének Brüsszelben

Az amerikai elnök gyengének nevezte az európai vezetőket, új nemzetbiztonsági stratégiája pedig az európai kontinensen kialakítandó ellenállást tűzte ki célul. A dokumentum azt sugallja, hogy

Washington az uniós intézményeket gyakran az amerikai érdekekkel szemben álló szereplőként látja.

A koordinált támadás – amely az unió digitális szabályozását, fenntarthatósági jogszabályait és migrációs politikáját is célba vette – sokkolta az Európai Bizottságot.

Ursula von der Leyent, a Bizottság elnökét állítólag arra kérték, hogy ne vágjon vissza a támadásokra, hogy ne kockáztassa az Egyesült Államok szerepvállalását az ukrán békefolyamatban. A lap szerint más, magas rangú tisztviselők viszont

felháborodtak azon, hogy a washingtoni bírálatokra gyakorlatilag hallgatással reagáltak.

A gyenge brüsszeli válasz arra késztetett egyes tagállami vezetőket, hogy megkerüljék az uniós intézményeket, amikor Trumppal kommunikálnak. Friedrich Merz német kancellár csütörtökön úgy fogalmazott:

ha Trump nem tud kapcsolatot kialakítani az uniós intézményekkel – és ez nyilvánvalónak tűnik –, akkor legalább az egyes tagállamokkal, elsősorban persze Németországgal fennmaradhat az együttműködés.

A helyzetet tovább bonyolítja az ukrán béketárgyalások folyamata. Kijev sorsa nagyrészt attól függ, mennyire marad működőképes az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolat. Az unió ezért úgy érzi, inkább el kell nyelnie a kritikákat, mintsem visszavágjon – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érdekében. Zelenszkij és Mark Rutte NATO-főtitkár a múlt héten személyesen kérte von der Leyent, hogy ne bírálja nyilvánosan Trumpot.

Azt mondtuk magunknak nyáron, hogy három különböző ügyről tárgyalunk az Egyesült Államokkal: kereskedelmi megállapodásról, új NATO-kötelezettségvállalásról és Ukrajna katonai ellátásáról

– mondta egy uniós vezető a Financial Timesnak. "De becsaptuk magunkat. Mindig is egyetlen tárgyalásról volt szó: arról, hogy megőrizzük Amerika jelenlétét Európában."

Anthony Gardner, az Egyesült Államok volt EU-nagykövete szerint a nemzetbiztonsági stratégia Európáról szóló része "botrányos", és "aláássa a 80 éves kétpárti politikát". Hozzátette: "A Trump-kormányzat hadat üzent az EU-nak. Ez már korábban is nyilvánvaló volt, de most hivatalos politikává vált."

Trump támadásai különösen nehézzé tették az Európai Bizottság számára a technológiai szabályozás érvényesítését. A testület eddig azt hangoztatta, hogy a Szilícium-völgy óriásait célzó digitális szabályozás nem képezheti alku tárgyát. Ennek ellenére az elmúlt évben nehezen haladt az érvényesítés, részben azért, mert tartottak Trump és szilícium-völgyi szövetségesei reakciójától.

Az Európai Bizottság vizsgálatokat indított az Amazon és a Microsoft ellen a felhőszolgáltatások piacán, ellenőrzi a Google és a Meta mesterséges intelligencia-modelljeit, a múlt héten pedig 120 millió eurós bírságot szabott ki Elon Musk X platformjára. Ezeket a lépéseket azonban gondosan egyensúlyozták:

az amerikai techcégek elleni új ügyeket gyakran más, korábbi eljárások lezárásához időzítették, miközben látványosan felléptek más országok – például Kína – vállalatai, köztük a Temu és a Shein ellen is.

Teresa Ribera, von der Leyen alelnöke és a Bizottság versenyjogi biztosa kedden határozottan fogalmazott: "Nem fogadunk el semmilyen alárendelődést abban, hogyan látjuk el a feladatainkat. Épp ellenkezőleg: kiállunk, és megvédjük mindazt, amit kötelességünknek tartunk."

Tisztviselők szerint ugyanakkor Ribera harcias retorikáját az Európai Bizottság várhatóan nem fogja teljes egészében tettekkel megtámogatni – legalábbis addig nem, amíg marad valamennyi esély arra, hogy az Egyesült Államok tisztességes békemegállapodás felé terelhető Ukrajnában.

"Szerintem gyengék" – mondta Trump az európai vezetőkről.

De azt is gondolom, hogy politikailag nagyon korrektek akarnak lenni. Szerintem nem tudják, mit csináljanak. Európa nem tudja, mit csináljon

– zárta kijelentését az amerikai elnök.

Címlapkép forrása: EU