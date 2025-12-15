Váratlan támadás érte az Európai Uniót: Trump vérében fürdenének Brüsszelben

Az amerikai elnök gyengének nevezte az európai vezetőket, új nemzetbiztonsági stratégiája pedig az európai kontinensen kialakítandó ellenállást tűzte ki célul. A dokumentum azt sugallja, hogy
Washington az uniós intézményeket gyakran az amerikai érdekekkel szemben álló szereplőként látja.
A koordinált támadás – amely az unió digitális szabályozását, fenntarthatósági jogszabályait és migrációs politikáját is célba vette – sokkolta az Európai Bizottságot.
Ursula von der Leyent, a Bizottság elnökét állítólag arra kérték, hogy ne vágjon vissza a támadásokra, hogy ne kockáztassa az Egyesült Államok szerepvállalását az ukrán békefolyamatban. A lap szerint más, magas rangú tisztviselők viszont
felháborodtak azon, hogy a washingtoni bírálatokra gyakorlatilag hallgatással reagáltak.
A gyenge brüsszeli válasz arra késztetett egyes tagállami vezetőket, hogy megkerüljék az uniós intézményeket, amikor Trumppal kommunikálnak. Friedrich Merz német kancellár csütörtökön úgy fogalmazott:
ha Trump nem tud kapcsolatot kialakítani az uniós intézményekkel – és ez nyilvánvalónak tűnik –, akkor legalább az egyes tagállamokkal, elsősorban persze Németországgal fennmaradhat az együttműködés.
A helyzetet tovább bonyolítja az ukrán béketárgyalások folyamata. Kijev sorsa nagyrészt attól függ, mennyire marad működőképes az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolat. Az unió ezért úgy érzi, inkább el kell nyelnie a kritikákat, mintsem visszavágjon – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érdekében. Zelenszkij és Mark Rutte NATO-főtitkár a múlt héten személyesen kérte von der Leyent, hogy ne bírálja nyilvánosan Trumpot.
Azt mondtuk magunknak nyáron, hogy három különböző ügyről tárgyalunk az Egyesült Államokkal: kereskedelmi megállapodásról, új NATO-kötelezettségvállalásról és Ukrajna katonai ellátásáról
– mondta egy uniós vezető a Financial Timesnak. "De becsaptuk magunkat. Mindig is egyetlen tárgyalásról volt szó: arról, hogy megőrizzük Amerika jelenlétét Európában."
Anthony Gardner, az Egyesült Államok volt EU-nagykövete szerint a nemzetbiztonsági stratégia Európáról szóló része "botrányos", és "aláássa a 80 éves kétpárti politikát". Hozzátette: "A Trump-kormányzat hadat üzent az EU-nak. Ez már korábban is nyilvánvaló volt, de most hivatalos politikává vált."
Trump támadásai különösen nehézzé tették az Európai Bizottság számára a technológiai szabályozás érvényesítését. A testület eddig azt hangoztatta, hogy a Szilícium-völgy óriásait célzó digitális szabályozás nem képezheti alku tárgyát. Ennek ellenére az elmúlt évben nehezen haladt az érvényesítés, részben azért, mert tartottak Trump és szilícium-völgyi szövetségesei reakciójától.
Az Európai Bizottság vizsgálatokat indított az Amazon és a Microsoft ellen a felhőszolgáltatások piacán, ellenőrzi a Google és a Meta mesterséges intelligencia-modelljeit, a múlt héten pedig 120 millió eurós bírságot szabott ki Elon Musk X platformjára. Ezeket a lépéseket azonban gondosan egyensúlyozták:
az amerikai techcégek elleni új ügyeket gyakran más, korábbi eljárások lezárásához időzítették, miközben látványosan felléptek más országok – például Kína – vállalatai, köztük a Temu és a Shein ellen is.
Teresa Ribera, von der Leyen alelnöke és a Bizottság versenyjogi biztosa kedden határozottan fogalmazott: "Nem fogadunk el semmilyen alárendelődést abban, hogyan látjuk el a feladatainkat. Épp ellenkezőleg: kiállunk, és megvédjük mindazt, amit kötelességünknek tartunk."
Tisztviselők szerint ugyanakkor Ribera harcias retorikáját az Európai Bizottság várhatóan nem fogja teljes egészében tettekkel megtámogatni – legalábbis addig nem, amíg marad valamennyi esély arra, hogy az Egyesült Államok tisztességes békemegállapodás felé terelhető Ukrajnában.
"Szerintem gyengék" – mondta Trump az európai vezetőkről.
De azt is gondolom, hogy politikailag nagyon korrektek akarnak lenni. Szerintem nem tudják, mit csináljanak. Európa nem tudja, mit csináljon
– zárta kijelentését az amerikai elnök.
Címlapkép forrása: EU
