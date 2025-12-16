Meglepő fordulatra készül a kormány az EU-s forrásoknál – kiadták a rendeletet

Egyszerre módosítaná a kormány a 2014–2020-as és a 2021–2027-es uniós ciklus, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtási szabályait egy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet alapján. A javaslat több ponton rugalmasabbá tenné a forrásfelhasználást: kedvezőbb helyzetbe hozná a közfeladatot ellátó civil szervezeteket, jelentősen kitolná a visszafizetések maximális futamidejét, és árnyalná a szankcionálás eszköztárát. A tervezet egységesen 48 hónapra emelné a részletfizetések felső határát, miközben pontosabb kamatszámítási szabályokat vezetne be, és csökkentené az automatikus támogatáscsökkentések szerepét. Emellett bővítené a szokásos piaci ár meghatározásának módszereit, és új szakpolitikai prioritásokat jelölne ki a stratégiai technológiák területén, bár a végleges hatások csak az elfogadott normaszöveg ismeretében lennének megítélhetők.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet több ponton módosítaná az uniós forrásfelhasználás szabályrendszerét. A javaslat egyszerre nyúlna hozzá a már lezáró félben lévő 2014–2020-as, valamint a most zajló 2021–2027-es programozási időszak, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtási szabályaihoz.

Az egyik legkonkrétabb változás a közfeladatot ellátó civil szervezetekre vonatkozna: a tervezet alapján ezek akkor is élhetnének a költségnövekmény kezelésének lehetőségével, ha a többletköltség közvetlenül a közfeladat ellátásához kapcsolódó projekt során merült fel. Ez a szabály mind a régi, mind az új programozási időszak rendeleteiben megjelenne, és gyakorlatilag megszüntetné azt a bizonytalanságot, amely eddig sok civil kedvezményezettet hátrányosan érintett például infláció vagy elhúzódó kivitelezés esetén.

Érdemi változás lenne a visszafizetések és részletfizetések szabályozásában is:

a tervezet egységesen 48 hónapban maximálná a visszafizetések futamidejét, szemben a korábbi, jellemzően 12 hónapos határral.

Emellett pontosítaná a kamatszámítás logikáját: a részletfizetés elbírálásakor a kérelem benyújtásáig felhalmozott kamatokkal növelt összeget kellene figyelembe venni, és ha a kedvezményezett egy évnél hosszabb futamidőt kérne, a jegybanki alapkamat szerinti további kamatot is felszámítanák. Ez kiszámíthatóbbá, de pénzügyileg szigorúbbá tehetné a visszafizetési konstrukciókat.

A kifizetésekhez és szankciókhoz kapcsolódó szabályok is lazulnának bizonyos pontokon, így a kormány lehetővé tenné, hogy

az irányító hatóság ne automatikusan támogatáscsökkentéssel reagáljon feltárt hibákra, hanem más, arányos intézkedést is alkalmazzon.

A záró kifizetések esetében egyértelműbb határidők jelennének meg: a záró kifizetési kérelmet főszabály szerint 60 napon belül kellene elbírálni. Ha ezt az irányító hatóság elmulasztaná, az érintett időszak – bizonyos feltételek mellett – beleszámítana a fenntartási időszakba, ami a kedvezményezettek számára adminisztratív könnyítést jelenthetne.

Új elemek kerülnének be a szokásos piaci ár meghatározásának szabályai közé is, így bővítené a kormány az elfogadható módszerek körét:

nemcsak a közbeszerzési eljárásban rögzített árak lennének irányadók, hanem indikatív vagy online ajánlatok, illetve a költségek ellenőrzésére jogosult szervek által megállapított árak is.

A normaszöveg alapján a változás különösen az egyedi vagy nehezen összehasonlítható beszerzések esetén csökkenthetné a vitás helyzeteket, ugyanakkor nagyobb mérlegelési jogkört adna az irányító hatóságoknak.

A tervezet mellékletei intézményi és szakpolitikai átrendeződést is jeleznének. Új prioritások jelennének meg a stratégiai technológiákhoz, az ezekhez kapcsolódó képzésekhez, valamint a Stratégiai Technológiák Európai Platformjához kötődően, egyértelműen kijelölt miniszteri felelősséggel.

Címlapkép forrása: EU