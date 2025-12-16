Meglepő fordulatra készül a kormány az EU-s forrásoknál – kiadták a rendeletet

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet több ponton módosítaná az uniós forrásfelhasználás szabályrendszerét. A javaslat egyszerre nyúlna hozzá a már lezáró félben lévő 2014–2020-as, valamint a most zajló 2021–2027-es programozási időszak, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtási szabályaihoz.
Az egyik legkonkrétabb változás a közfeladatot ellátó civil szervezetekre vonatkozna: a tervezet alapján ezek akkor is élhetnének a költségnövekmény kezelésének lehetőségével, ha a többletköltség közvetlenül a közfeladat ellátásához kapcsolódó projekt során merült fel. Ez a szabály mind a régi, mind az új programozási időszak rendeleteiben megjelenne, és gyakorlatilag megszüntetné azt a bizonytalanságot, amely eddig sok civil kedvezményezettet hátrányosan érintett például infláció vagy elhúzódó kivitelezés esetén.
Érdemi változás lenne a visszafizetések és részletfizetések szabályozásában is:
a tervezet egységesen 48 hónapban maximálná a visszafizetések futamidejét, szemben a korábbi, jellemzően 12 hónapos határral.
Emellett pontosítaná a kamatszámítás logikáját: a részletfizetés elbírálásakor a kérelem benyújtásáig felhalmozott kamatokkal növelt összeget kellene figyelembe venni, és ha a kedvezményezett egy évnél hosszabb futamidőt kérne, a jegybanki alapkamat szerinti további kamatot is felszámítanák. Ez kiszámíthatóbbá, de pénzügyileg szigorúbbá tehetné a visszafizetési konstrukciókat.
A kifizetésekhez és szankciókhoz kapcsolódó szabályok is lazulnának bizonyos pontokon, így a kormány lehetővé tenné, hogy
az irányító hatóság ne automatikusan támogatáscsökkentéssel reagáljon feltárt hibákra, hanem más, arányos intézkedést is alkalmazzon.
A záró kifizetések esetében egyértelműbb határidők jelennének meg: a záró kifizetési kérelmet főszabály szerint 60 napon belül kellene elbírálni. Ha ezt az irányító hatóság elmulasztaná, az érintett időszak – bizonyos feltételek mellett – beleszámítana a fenntartási időszakba, ami a kedvezményezettek számára adminisztratív könnyítést jelenthetne.
Új elemek kerülnének be a szokásos piaci ár meghatározásának szabályai közé is, így bővítené a kormány az elfogadható módszerek körét:
nemcsak a közbeszerzési eljárásban rögzített árak lennének irányadók, hanem indikatív vagy online ajánlatok, illetve a költségek ellenőrzésére jogosult szervek által megállapított árak is.
A normaszöveg alapján a változás különösen az egyedi vagy nehezen összehasonlítható beszerzések esetén csökkenthetné a vitás helyzeteket, ugyanakkor nagyobb mérlegelési jogkört adna az irányító hatóságoknak.
A tervezet mellékletei intézményi és szakpolitikai átrendeződést is jeleznének. Új prioritások jelennének meg a stratégiai technológiákhoz, az ezekhez kapcsolódó képzésekhez, valamint a Stratégiai Technológiák Európai Platformjához kötődően, egyértelműen kijelölt miniszteri felelősséggel.
Címlapkép forrása: EU
