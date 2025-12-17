Belgiumot is kizárnák a náluk zárolt orosz vagyonok felőli döntésből

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

A háttérben egyre komolyabban merül fel egy eddig kvázi tabunak számító megoldás, miszerint a csütörtökön induló EU-csúcstalálkozón minősített többséggel, Belgium jóváhagyása nélkül is dönthetnek a náluk befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról – állítja a Politico.

A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint ezzel nemcsak Belgiumot, hanem azokat az országokat is meg tudnák kerülni, amelyek Bart De Wever aggályai mögé bújva csak a háttérben ellenzik a jóvátételi hitel tervét.

A magyar kormány a szlovákokkal együtt jogi és morális alapon is ellenzi a lépést, de többen attól tartanak, hogy diplomáciailag nem megerősítené az EU-t, hanem

pont hogy beszűkítené a mozgásterét az Oroszországgal folytatott bármilyen tárgyalás során.

A vitát még tovább élezi az attól való félelem, hogy Donald Trump amerikai elnök tudatosan ki akarja használni az EU politikai megosztottságát, amelyre a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen is az egységességre való felszólítással reagált szerdai beszédében.

Egyhangúság híján azonban az Ukrajnát legerősebben támogató tagállamok egyre inkább hajlanak arra, hogy ha nincs más út, akkor többségi alapon vigyék keresztül a döntést. Lettország miniszterelnöke már nyilvános nyilatkozatban is utalt arra, hogy nem zárható ki Belgium megkerülése sem.

Ugyanakkor sokan egyesek arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen lépés nagyon aggasztó precedenst teremtene. Bár jogilag kivitelezhető, politikailag tovább mélyítheti az egységre szoruló európai országok között húzódó törésvonalakat, és hosszabb távon intézményi válságot is előidézhet. A minősített többség alkalmazása egy ennyire érzékeny ügyben azt az üzenetet hordozná, hogy

a többség vészhelyzetben hajlandó átnyúlni bármelyik kisebb állam döntése felett.

Alternatív megoldásként felmerült az Ukrajnának szánt közös uniós hitelfelvétel gondolata is, amelyet Belgium és részben Olaszország is támogatna, azonban a legtöbb tagállam nem szeretné újabb adósságokkal terhelni az amúgy is kifeszített költségvetéseket. Németország szerint gyakorlatilag nincs más működőképes opció, ezért Friedrich Merz kancellár személyesen is győzködni kezdte De Wevert, hogy fogadja el az uniós garanciákat, és támogassa a jóvátételi hitelt.

A jelenlegi állás szerint az eredeti 140 milliárd eurós összeg helyett egyelőre csak 90 milliárdra kötelezné el magát Európa,

amely Ukrajna 2026–2027-re várható hiányának mindössze kétharmadát fedezné. A maradékot a szintén számottevő lefoglalt vagyon birtokában lévő Japán, az Egyesült Királyság és Kanada adhatná hozzá, amelyeknél mintegy 70 milliárd euró értékű orosz vagyonelem került zárolásra.

Persze rengeteg egybecsengő és különálló terv született már a probléma feloldására, és talán pont ezért is a lapnak nyilatkozó bennfentesek egyike

még egy nappal a döntés előtt is csak annyit tudott mondani, hogy „elég korán van még”, így bármi megtörténhet.

Ezen a ponton a legvalószínűbb kimenetel talán a halogatás lehet: politikai megállapodás a fő irányról, a részletek későbbi kidolgozásával.

Ez életben tarthatja az orosz vagyonokra épülő konstrukciót anélkül, hogy most végleg lezárnák a kérdést, azonban az idő egyre jobban szorít, hiszen Ukrajnának elviekben tavaszra elfogyhatnak a forrásai, ami egy meglehetősen előnytelen és aránytalan fegyverszünetre kényszerítheti a védekező országot.

