„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét

Az Európai Parlament kedden elfogadta az EU–Mercosur megállapodáshoz kapcsolódó védzáradékot, amelynek célja, hogy extra biztosítékokat adjon egy lehetséges importhullám ellen.
Az uniós gazdák régóta attól tartanak, hogy az ide érkező termékek jelentősen lenyomhatják az ő áraikat is, pedig például a legnagyobb óvatosságot okozó
marhahús esetén az engedélyezett kvóta hat év alatt érné el maximumát, ami az európai fogyasztás alig másfél százalékát teszi ki.
Most a tagállami jóváhagyás előtt újabb védőintézkedéseket javasoltak a képviselők, amelyet 431 igen, 161 nem és 70 tartózkodás mellett fogadott el a Parlament, így szerdán folytatják egyeztetésüket a Bizottsággal és a tagállamokat tömörítő Tanáccsal, mielőtt a csütörtök–pénteken tartott EU-csúcson az országok vezetői is szavaznak a szabadkereskedelmi egyezmény aláírásáról.
Parlamenti szigor
Az új tervezet lehetővé tenné, hogy az EU ideiglenesen felfüggessze a vámkedvezményeket bizonyos érzékeny mezőgazdasági termékek esetében, amennyiben ezek az importok bizonyíthatóan kárt okoznak az uniós termelőknek.
A kedvezmények eddig is elég óvatosak voltak: a marhahús esetében például még a kvóta alatt is 7 százalékos vámteher van az exportált termékeken, a határérték felett pedig 45–55 százalékos tarifákkal kéne szembenézni, a Parlament szerint azonban ez a mechanizmus kulcsfontosságú eszköz a belső piac védelmében.
A képviselők a bizottsági importvizsgálatokat is szigorítanák, így azokat már akkor el kellene indítani, ha az érzékeny termékek importja három év átlagában 5 százalékkal nő, szemben a korábban javasolt évi 10 százalékos küszöbbel. Emellett a vizsgálati határidőket is jelentősen lerövidítenék, hogy az ideiglenes védintézkedések gyorsabban életbe léphessenek.
A legfontosabb azonban talán a kölcsönösségi mechanizmus beültetése, amely alapján a Bizottságnak azonnal lépnie kéne, ha bármilyen hiteles bizonyíték merül fel arra, hogy a vámkedvezményben részesülő import nem felel meg az uniós környezetvédelmi, állatjóléti, egészségügyi, élelmiszer-biztonsági vagy munkavédelmi előírásokkal egyenértékű normáknak.
Persze az egész Mercosur-megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy ezeket a normákat átültessék a dél-amerikai gazdaságokba is, és a Bizottság magától is vállalta, hogy monitorozni fogja a beérkező árut, de
a Parlament új szövegezése lehetőséget nyithat a kereskedelmi kapcsolat önkényes csuklóztatására is.
Szerencsére a brazil elnök már előre elkezdett lobbizni azért, hogy a megállapodás megkötése érdekében ne ragadjanak le az EP friss javaslatain, így ha a csúcstalálkozón sikerül összehozni a minősített többséget, akkor Ursula von der Leyen annak másnapján, december 20-án alá is írhatja a szerződést.
Bernd Lange, a Parlament nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó bizottságának (INTA) elnöke úgy foglalta össze a döntést, hogy
Győzött a józan ész: még a [...] szkeptikus képviselők is rájöttek, hogy egy ilyen kiegészítő biztonsági háló mindenki érdeke. Ugyanezek az emberek remélhetőleg most rájönnek arra is, hogy egy teljesen más világban élünk, mint néhány hónappal ezelőtt. Az egyetlen ésszerű válasz Kína és az Egyesült Államok lépéseire az, hogy zöld utat adunk a Mercosur-megállapodásnak. Másképp cselekedni geopolitikailag felelőtlen és gazdaságilag értelmetlen lenne. [...] A célvonal már a szemünk előtt van, csak át kell lépnünk rajta.
Lange szerint ha az uniót sokszor irrelevánsnak vagy gyengének mutató erők „dörzsölnék leginkább a markukat”, ha sikerülne elnapolni vagy ellehetetleníteni a partnerséget, amely egy eddig rendkívül zárt piacot nyitna meg először az európai termékek előtt.
Most már csak a tagállamokon múlik, hogy kellő arányban támogatják-e a döntést. Arról már korábban részletesen írtunk, hogy itt milyen szoros lehet az elfogadáshoz szükséges minősített többség kialakítása, és azóta Olaszország is meghatározó szerepbe léphet, szóval akárcsak az Ukrajnának szánt jóvátételi hitel esetében, a Mercosur-megállapodásnál is az utolsó pillanatig kérdéses lesz a kimenetel.
Címlapkép forrása: EU
