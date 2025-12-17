Kiderült az igazság az EU új AI-támogatásairól: a magyar cégek nagy része kiszorulhat a rendszerből

A mesterséges intelligencia uniós finanszírozási rendszere évek óta ugyanazt a kritikát kapja: miközben az EU stratégiai szinten erős hangsúlyt fektet az AI fejlesztésére, a támogatási programok túlnyomó része továbbra is a kutatóintézetekre és a nagy technológiai szereplőkre épül. A kkv-k és az alkalmazásorientált vállalkozások számára viszont alig vannak elérhető eszközök, és az infrastruktúra-finanszírozás is több ponton kiürült a mostani ciklus végére. Mindezt tovább bonyolítja, hogy a 2028–2034-es keretben az Európai Bizottság összevonja a digitális forrásokat, és a Digitális Európa Program beolvad a Versenyképességi Alapba – ám az új rendszer fókuszai egyelőre még inkább a deep tech irányába tolódnak. A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) viszont már most tud segíteni a cégeknek, hogy a lehető leghatékonyabban pályázzanak rájuk és használják fel az uniós forrásokat – többek között ezekről beszélgettünk Petri Bernadettel, az MFOI ügyvezetőjével, a közvetlen EU forrásokért felelős miniszteri biztossal.

Ha most egy laikus vállalkozónak kellene röviden elmagyaráznia, miben más az AI finanszírozása a 2021–2027-es ciklusban, és hogyan változik ez a következő pénzügyi keretben, hogyan kezdené?

A kiindulópont az, hogy a digitalizáció és ezen belül az AI uniós finanszírozása több, egymásra épülő programban jelenik meg, de ezek a források ma nagyon nehezen érhetőek el a vállalkozások számára. Magyarországon a digitális szakemberek aránya közelíti az EU-átlagot, de az AI alkalmazási aránya még mindig alacsony – körülbelül 4 százalékos, szemben a 6–8 százalékos uniós átlaggal. Éppen ezért lenne szükség olyan támogatási szerkezetre, amely az alapvető alkalmazói készségeket és a pilotokat is támogatja, nem csak a technológiai mélyfejlesztést.

A jelenlegi ciklus közvetlen forrásai – a Digitális Európa Program és a Horizont Európa – döntően deep tech jellegűek.

A magyar szereplők az elmúlt három évben körülbelül 22 millió eurót sikeresen lehívtak, de ezek a kiírások feltételezik a meglévő magas szintű digitális kapacitást.

Az alkalmazói oldalra – vagyis arra, hogy egy kkv egyáltalán elkezdjen AI-megoldásokat használni – alig épül forrás. Az EDIH-eknek (Európai Digitális Innovációs Központ), köztük az öt magyar központnak, ahol az MFOI is jelen van, éppen az lenne a szerepük, hogy ezt a szakadékot áthidalják: képzéssel, mentorálással, kapacitásépítéssel. De a jelenlegi uniós logika alapvetően nem erre van kitalálva, hanem kutatóintézetekre és nagy technológiai szereplőkre.

Az új hétéves költségvetés előtti vitában az Európai Parlament és az uniós cégek is gyakran kritizálták a jelenlegi szisztémát, hogy az EU AI támogatási rendszere túl kutatásfókuszú, és kevésbé épül az alkalmazásokra, a vállalkozásokra és az infrastruktúrára. Mennyire ért egyet ezzel?

Teljes mértékben helytálló ez a kritika. A Digitális Európa Program AI-felhívásai szinte kivétel nélkül olyan szereplőknek szólnak, akik deep tech kutatással vagy technológiai fejlesztéssel foglalkoznak. Az alkalmazási oldal, ahol a legtöbb vállalkozás áll, gyakorlatilag eltűnik. A kutatóintézetek közül is csak azok tudnak érvényesülni, akik nem alkalmazott módszerekkel, hanem alapkutatási vagy mélytechnológiai fejlesztésekkel foglalkoznak.

A programokon belül ráadásul alig találni valódi vállalkozói projekteket.

A kiberbiztonság és a HPC (nagy teljesítményű számítástechnika, szuperszámítógépek) területén még felbukkannak, de az AI célterületén már nem. A Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility) azon borítékai, amelyek AI-infrastruktúrát finanszíroztak volna, 2026–2027-re gyakorlatilag kiürültek. Így a vállalkozások nemcsak a kutatói fókusz miatt maradnak ki, hanem az infrastruktúrahiány miatt is: nincs kapacitás, amihez csatlakozhatnának.

Az Európai Bizottság azt állítja, hogy erre a problémára próbálna reagálni a 2028–2034-es új Versenyképességi Alap szemléletváltásával. Úgy látják, az új kereten belül a „digital leadership” elnevezésű ablak éppen ezeket a problémákat oldaná meg.

Én éppen az ellenkezőjét látom. Az új rendszer azzal érvel, hogy a digitalizáció már horizontális cél, amely gazdaságban, iparpolitikában, védelemben és közigazgatásban is megjelenik, ezért nem külön tematikus programként, hanem egy nagy, integrált eszköz részeként kezelik. De a kérdés nem az, hogy mi a kerete, hanem hogy mit finanszíroz. És az új fókuszok – nagy nyelvi modellek, interoperabilitási keretrendszerek, szuverén felhő, cloud–edge rendszerek, katonai AI – mind egytől egyig deep tech jellegűek.

Sokkal inkább látszik, hogy a digital leadership ablak ugyanabba az irányba megy, mint az Európai Védelmi Alap: papíron a kkv-k bevonásáról szól, a gyakorlatban azonban a nagy rendszerintegrátorok dominálják majd. A kkv-knak nagyon nehéz lesz megtalálni az AI-alkalmazásra vonatkozó felhívásokat ebben a szerkezetben, mert egyszerűen nem ezek a fókuszok. Így a jelenlegi problémák – a töredezettség, a kevés vállalkozói projekt, és a nyertes kör szűkülése – várhatóan tovább erősödnek.

Több szakmai szereplő szerint a Bizottság új AI-stratégiája továbbra is a tagállamokra tolja a felelősséget a támogatásoknál, miközben a közvetlen pályázati rendszerben ugyanazok a szerkezetek maradnak. Magyar szemszögből mennyire lehet ezt összehangolni a nem rég bemutatott, 2025-2030 közötti hazai AI-stratégiával? A hazai támogatási rendszerben hol van az MFOI szerepe?

A hazai stratégiai gondolkodásban valóban történt egy szemléletváltás. Magyarország azt mondja: csak akkor van értelme AI-stratégiát alkotni, ha rögtön látszik, hogy az ötletek milyen forrásból tudnak finanszírozást kapni. Ezen a ponton kapcsolódik az MFOI, amelynek célja, hogy már a projektötletek legkorábbi szakaszában megmutassa, mely uniós programba/pénzügyi eszközbe lehet ezeket becsatornázni.

A fő irányok: egyszerű, kis összegű AI-pilotok kkv-knak, készségfejlesztés, mentorálás, valamint gyors prototípusokra épülő alkalmazott AI-projektek segítése.

Ehhez szorosan kapcsolódik az akadémiai, állami és vállalati együttműködések ösztönzése is. Ha ezek nem alakulnak ki, akkor nem lesznek olyan konzorciumok, amelyek valaha sikeres pályázók lehetnek. Az MFOI szerepe éppen az, hogy ezt a partnerségi hálót felépítse, és közben azt is tudatosítsa a vállalkozásokban: az AI nem varázspálca. Olyan helyekre érdemes integrálni, ahol értelme van, és ahol nemzetközi együttműködésekhez is el tud vezetni.

Melyek ma a magyar AI-ökoszisztéma erősségei, akár a mostani, akár a következő MFF szempontjából?

Magyarországon ma az egészségipar az egyik legerősebb alkalmazási terület: korai felismerést és prevenciót segítő AI-megoldásokban több ígéretes projekt is fut. Emellett jó pozíciók látszanak a természetes nyelvfeldolgozás, képfeldolgozás és számítógépes látás területén, ahol jelentős tudás halmozódott fel az elmúlt években. A generatív AI a közigazgatásban szintén komoly érdeklődést váltott ki, és több hazai vállalkozás már validált prototípusokkal tudott pályázni.

Ugyanakkor a kutatásintenzív, tudományos deep tech AI-fejlesztésben Magyarország kevésbé erős, márpedig ezekre adja a legnagyobb összegeket az EU.

Ez azt jelenti, hogy hiába nagy az innovációs kapacitás, a hazai ökoszisztéma még nem tudja teljesen kihasználni a brüsszeli források azon részét, amelyet kifejezetten technológiai mélyfejlesztésre szánnak.

Mennyire van esélyük a magyar AI-startupoknak közvetlen uniós forrásokra, különösen prototípus-fejlesztésre vagy felskálázásra?

Jó lehetőségeik vannak, de ehhez ma már több kell egy jó technológiai ötletnél. Van olyan agrártechnológiai projektünk, amely először sikeresen nyert közvetlen uniós forrást, majd ezt követően amerikai befektetői érdeklődés indult meg, és a startup akár piacvezetővé válhat a saját területén. Ez mutatja, hogy a közvetlen források ugródeszkaként tudnak működni.

A másik kulcsterület a kockázati tőke. Az MFOI-nál most kezdtünk el dolgozni azon, hogyan lehet minél több hazai szereplőt alkalmassá tenni AI-területű kockázati tőkealap-kezelésre. Ha több ilyen alap jön létre, akkor pontosan azok a vállalkozások jutnak levegőhöz, akik alkalmazott AI-ban gondolkodnak, pilotokat készítenek, nem pedig mélykutatást végeznek – vagyis ma kiesnek minden finanszírozási kategóriából.

Miért esnek ki gyakran a magyar AI-projektek a brüsszeli támogatásokért folyó versenyben, és ebben hogyan tud segíteni az MFOI?

Az egyik ok a túl technológia-centrikus megközelítés, a másik az üzleti modell kidolgozatlansága. De valójában a legfontosabb tényező az, hogy ezekben a pályázatokban nagyon le vannak osztva a szerepek: látni lehet, mely nagy európai szereplők nyernek rendszeresen, és kikkel indulnak együtt. A kiírások eleve kevés nyertest hirdetnek, így a közép-kelet-európai belépés nagyon nehéz.

A mi módszerünk az, hogy ezeket a nagy, rendszeresen nyertes cégeket megszólítjuk, és magyar vállalkozásoknak először kisebb konzorciumi szerepet építünk be melléjük. Ha valaki így legalább bekerül a körbe, onnan lehet előrébb lépni: második, majd első vonalbeli konzorciumi partnerré válni. Ez hosszú folyamat, de ez az egyetlen működő út ahhoz, hogy egyszer magyar konzorciumvezetők is szülessenek.

Többször beszélt arról, hogy Magyarország részesedése a közvetlen EU-s forrásokból 1 százalék alatt van, miközben lakosságszám alapján 2 százalék feletti érték lenne indokolt. Az AI-támogatásoknál is ugyanilyen a lemaradás?

A helyzet valamivel kedvezőbb, mint a kutatás-fejlesztésben általában. A Digitális Európa Program forrásai között volt olyan év, például 2023, amikor a magyar nyertes projektek kifejezetten meghúzták az arányt, mert ezek nagy összegű támogatások.

Közép-Kelet-Európán belül ma az élmezőnyhöz tartozunk.

Ez azonban még mindig kevés ahhoz képest, hogy mekkora készség és kapacitás lenne az országban. A valódi potenciál akkor fog látszani, ha a kkv-k is el tudnak indulni alkalmazott, kisebb AI-projektekkel, és ha sikerül bevinni őket olyan konzorciumokba, ahol tartósan nyerő pozícióba kerülhetnek.

