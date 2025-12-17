Meglepő bejelentést tett Brüsszel: így változik meg az európai ipar sorsa 2026-tól

Az Európai Bizottság átfogó reformot jelentett be a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusnál, amely egyszerre célozza az ipari versenyképesség védelmét és a karbonkiszivárgás érdemi visszaszorítását. A bejelentés középpontjában a hatály kiterjesztése, a kiskapuk lezárása, valamint az exportorientált ágazatok ideiglenes kompenzációja áll. A legfontosabb elemek: downstream termékek bevonása (180 új termékkategória), szigorúbb elkerülés elleni szabályok, egyszerűsített rendszer a cégek 90 százalékának kivonásával, ideiglenes dekarbonizációs alap 2026–2027-re, valamint a CBAM-bevételek akár 23 százalékos növekedése és 2030-ig mintegy 500 millió eurós többletbevétel.

Az Európai Bizottság szerint a szén-dioxid-kibocsátás határon történő kiegyenlítését szolgáló mechanizmus átfogó reformja elsősorban az európai ipar hosszú ideje megfogalmazott igényeire reagál. Az uniós testület végrehajtó alelnöke, Stéphane Séjourné a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy

az uniós gyártók jelenleg az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) révén közvetlen karbonköltségeket viselnek, miközben számos harmadik országbeli versenytársra nem vonatkoznak hasonló klímaszabályok. A reform célja ezért az, hogy a CBAM ténylegesen kiegyenlítse a versenyfeltételeket, és egyszerre szolgálja a „klímaigazságosság” és a gazdasági méltányosság elvét.

A Bizottság értelmezésében a változtatások nem pusztán klímapolitikai jellegűek, hanem szorosan illeszkednek a Tiszta Ipari Megállapodás vállalásaihoz is. Séjourné szerint az uniós iparpolitika egyik alapvető feladata, hogy a dekarbonizációt a versenyképességgel együtt kezelje, a CBAM megerősítése pedig ennek a kettős célnak a része. A reform ezért kifejezetten az eddig azonosított kiskapuk lezárására irányul, amelyek lehetővé tették a szabályok megkerülését, és torzították a belső piaci versenyt.

A végrehajtó alelnök arra is emlékeztetett, hogy a CBAM átalakítása kulcseleme az acél- és alumíniumiparra vonatkozó uniós intézkedéscsomagnak. Felidézte, hogy

2024 októberében lépett életbe az eddigi legszigorúbb védzáradék az európai acélipar védelmében, és a Bizottság 2026 tavaszától célzott lépéseket tervez az alumíniumhulladék kivitelének korlátozására is. A szabályozási eszköztár bővítésének célja az, hogy az energiaintenzív nehézipari termelés továbbra is az Európai Unión belül maradjon.

A Bizottság a reformot részben a 2023 októberében indult CBAM-pilótaidőszak tapasztalataira alapozta. A vállalatoktól és a tagállamoktól érkezett visszajelzések alapján a rendszer túlzottan bonyolult volt, széles kört érintett, és több ponton kijátszhatónak bizonyult. A Bizottság értékelése szerint ezért egy egyszerűbb, robusztusabb és igazságosabb mechanizmusra van szükség, amely kevesebb adminisztratív terhet ró a kisebb szereplőkre, miközben hatékonyabban célozza a tényleges kibocsátásokat.

A konkrét módosítások egyik legfontosabb eleme a CBAM hatályának kiterjesztése az úgynevezett downstream, vagyis feldolgozott termékekre. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nemcsak az alapanyagok – például az acél, az alumínium vagy a cement – importja lesz érintett, hanem olyan végtermékeké is, mint az autóajtók, fémkábelek vagy egyes háztartási berendezések.

Összesen mintegy 180 új termékkategória kerül be a rendszerbe, ami jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a gyártás az EU-n kívülre települjön át a karbonköltségek elkerülése érdekében.

A klímapolitikáért felelős biztos, Wopke Hoekstra a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a CBAM hivatalosan 2026 januárjától kezdi meg teljes körű működését hat ágazatban: a vas- és acéliparban, az alumíniumban, a villamosenergia-termelésben, a műtrágyák, valamint a hidrogén esetében. A tapasztalatok alapján azonban a Bizottság már korábban szűkítette a hatályt: a vállalatok mintegy 90 százaléka kikerült a rendszerből, miközben a lefedett kibocsátások aránya elérte a 99 százalékot.

Hoekstra szerint az új javaslatok központi eleme a downstream karbonkiszivárgás kezelése, amely elsősorban fémintenzív termékekre vonatkozik majd, egyszerű megfelelési szabályokkal.

A Bizottság számításai szerint ez az intézkedés önmagában 23 százalékkal növeli a CBAM-ból származó bevételeket, és 2030-ig akár 500 millió eurót is generálhat.

Emellett szigorodnak az elkerülés elleni szabályok, kötelező országértékek alkalmazásával ott, ahol széles körű visszaélésekre utaló bizonyítékok merülnek fel.

A csomag részeként a Bizottság ideiglenes dekarbonizációs alap létrehozását is tervezi, amely két éven keresztül, 2026–2027-ben térítené vissza a leginkább exportorientált ágazatokban az ETS-keretében megfizetett kvóták egy részét. Az alapot a nemzeti CBAM-bevételek finanszíroznák, és a támogatás feltételei közvetlenül kapcsolódnának a dekarbonizációs vállalásokhoz, külön adminisztratív eljárások nélkül. A Bizottság értelmezése szerint ezzel egyszerre lehet mérsékelni a fennmaradó karbonkiszivárgási kockázatokat és fenntartani az európai ipar globális versenyképességét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio