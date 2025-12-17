Meglepő bejelentést tett Brüsszel: így változik meg az európai ipar sorsa 2026-tól

Az Európai Bizottság szerint a szén-dioxid-kibocsátás határon történő kiegyenlítését szolgáló mechanizmus átfogó reformja elsősorban az európai ipar hosszú ideje megfogalmazott igényeire reagál. Az uniós testület végrehajtó alelnöke, Stéphane Séjourné a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy
az uniós gyártók jelenleg az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) révén közvetlen karbonköltségeket viselnek, miközben számos harmadik országbeli versenytársra nem vonatkoznak hasonló klímaszabályok. A reform célja ezért az, hogy a CBAM ténylegesen kiegyenlítse a versenyfeltételeket, és egyszerre szolgálja a „klímaigazságosság” és a gazdasági méltányosság elvét.
A Bizottság értelmezésében a változtatások nem pusztán klímapolitikai jellegűek, hanem szorosan illeszkednek a Tiszta Ipari Megállapodás vállalásaihoz is. Séjourné szerint az uniós iparpolitika egyik alapvető feladata, hogy a dekarbonizációt a versenyképességgel együtt kezelje, a CBAM megerősítése pedig ennek a kettős célnak a része. A reform ezért kifejezetten az eddig azonosított kiskapuk lezárására irányul, amelyek lehetővé tették a szabályok megkerülését, és torzították a belső piaci versenyt.
A végrehajtó alelnök arra is emlékeztetett, hogy a CBAM átalakítása kulcseleme az acél- és alumíniumiparra vonatkozó uniós intézkedéscsomagnak. Felidézte, hogy
2024 októberében lépett életbe az eddigi legszigorúbb védzáradék az európai acélipar védelmében, és a Bizottság 2026 tavaszától célzott lépéseket tervez az alumíniumhulladék kivitelének korlátozására is. A szabályozási eszköztár bővítésének célja az, hogy az energiaintenzív nehézipari termelés továbbra is az Európai Unión belül maradjon.
A Bizottság a reformot részben a 2023 októberében indult CBAM-pilótaidőszak tapasztalataira alapozta. A vállalatoktól és a tagállamoktól érkezett visszajelzések alapján a rendszer túlzottan bonyolult volt, széles kört érintett, és több ponton kijátszhatónak bizonyult. A Bizottság értékelése szerint ezért egy egyszerűbb, robusztusabb és igazságosabb mechanizmusra van szükség, amely kevesebb adminisztratív terhet ró a kisebb szereplőkre, miközben hatékonyabban célozza a tényleges kibocsátásokat.
A konkrét módosítások egyik legfontosabb eleme a CBAM hatályának kiterjesztése az úgynevezett downstream, vagyis feldolgozott termékekre. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nemcsak az alapanyagok – például az acél, az alumínium vagy a cement – importja lesz érintett, hanem olyan végtermékeké is, mint az autóajtók, fémkábelek vagy egyes háztartási berendezések.
Összesen mintegy 180 új termékkategória kerül be a rendszerbe, ami jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a gyártás az EU-n kívülre települjön át a karbonköltségek elkerülése érdekében.
A klímapolitikáért felelős biztos, Wopke Hoekstra a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a CBAM hivatalosan 2026 januárjától kezdi meg teljes körű működését hat ágazatban: a vas- és acéliparban, az alumíniumban, a villamosenergia-termelésben, a műtrágyák, valamint a hidrogén esetében. A tapasztalatok alapján azonban a Bizottság már korábban szűkítette a hatályt: a vállalatok mintegy 90 százaléka kikerült a rendszerből, miközben a lefedett kibocsátások aránya elérte a 99 százalékot.
Hoekstra szerint az új javaslatok központi eleme a downstream karbonkiszivárgás kezelése, amely elsősorban fémintenzív termékekre vonatkozik majd, egyszerű megfelelési szabályokkal.
A Bizottság számításai szerint ez az intézkedés önmagában 23 százalékkal növeli a CBAM-ból származó bevételeket, és 2030-ig akár 500 millió eurót is generálhat.
Emellett szigorodnak az elkerülés elleni szabályok, kötelező országértékek alkalmazásával ott, ahol széles körű visszaélésekre utaló bizonyítékok merülnek fel.
A csomag részeként a Bizottság ideiglenes dekarbonizációs alap létrehozását is tervezi, amely két éven keresztül, 2026–2027-ben térítené vissza a leginkább exportorientált ágazatokban az ETS-keretében megfizetett kvóták egy részét. Az alapot a nemzeti CBAM-bevételek finanszíroznák, és a támogatás feltételei közvetlenül kapcsolódnának a dekarbonizációs vállalásokhoz, külön adminisztratív eljárások nélkül. A Bizottság értelmezése szerint ezzel egyszerre lehet mérsékelni a fennmaradó karbonkiszivárgási kockázatokat és fenntartani az európai ipar globális versenyképességét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nehezen félreérthető üzenetet küldött Putyin: erre számíthat a világ, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások
Az orosz elnök szerint az orosz hadsereg a legnagyobb a világon.
Megnéztük, hogy készül a jövő csomagolása: digitális térben válogathatnak a megrendelők
Szőnyi Zoltánt, a Dunapack Packaging értékesítési igazgatóját kérdeztük.
Ilyen is van: többéves csúszás után bukkant fel a keleti nagyhatalom lopakodó CH-7-es szuperdrónja az égen
Jelentős átalakításokat végeztek rajta.
Itt a bámulatos állampapírtrükk: most 20 százalékot is nyerhetsz, ha ezt meg tudod játszani
Mutatunk egy ígéretes lehetőséget.
Belgiumot is kizárnák a náluk zárolt orosz vagyonok felőli döntésből
Egyre több tagállam szorgalmazza az Ukrajnát minden áron életben tartó manővert.
Radioaktív tároló épül Magyarország szomszédjában: negyedmillió ember ivóvize kerülhet veszélybe
Tiltakoznak az érintett hatóságok.
Fizetőssé válhat a posztolás a Facebookon
Két poszt lesz engedélyezett.
Újabb gigabit-pályázatokat nyert a Magyar Telekom
12 járásban fejleszthet.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?