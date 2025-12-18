  • Megjelenítés
Orbán Balázs: Magyarország kész konstruktív lenni a nagy uniós vitában
Uniós források

Orbán Balázs: Magyarország kész konstruktív lenni a nagy uniós vitában

Portfolio
Magyarország kész konstruktívan szavazni az uniós csúcson, de csak szigorú feltételek mellett – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Euronews-nak adott nyilatkozatában. A kormány álláspontja szerint Budapest csak olyan megoldásokban hajlandó együttműködni, amelyek nem járnak adóemeléssel, megszorításokkal vagy Magyarország számára újabb eladósodással.

A politikai igazgató szerint

amennyiben létezik ilyen konstrukció az Ukrajna támogatására vonatkozó uniós tervek között, akkor Magyarország konstruktív lesz, ellenkező esetben viszont nem érdekelt az együttműködésben.

Megerősítette, hogy a magyar kormány továbbra sem támogatja az asztalon lévő két opció egyikét sem a jelenlegi formájában, amelyek Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi és katonai támogatását céloznák.

A nyilatkozatban hangsúlyozta: Magyarország már a tárgyalások elején világossá tette, hogy nem ért egyet az orosz befagyasztott vagyon felhasználásával, és alkotmányos felhatalmazás hiányában sem közös uniós hitelfelvételt, sem olyan kölcsönt nem tud támogatni, amely most vagy a jövőben pénzügyi terhet jelentene az országnak. Ennek alapján szerinte biztosra vehető, hogy a tárgyalások elhúzódnak, mivel nem minden szereplő tette még egyértelművé az álláspontját.

Amikor arra kérdeztek rá, Magyarország sikernek tekintené-e, ha az EU nem jutna megállapodásra, és Ukrajna jövőre forrás nélkül maradna, a politikai igazgató hangsúlyozta, hogy a kormány számára

a siker a béke lenne, és szerinte Európának fel kellene ismernie, hogy a jelenlegi irány zsákutca.

Értékelése szerint az uniós politika jelenlegi formájában csak a szenvedés meghosszabbításához vezet, ami nem szolgálja Európa érdekét. A magyar kormány álláspontja így továbbra is alapvetően eltér az Ukrajna támogatásáról szóló többségi uniós megközelítéstől, ami a csúcstalálkozón is éles vitákhoz vezethet.

